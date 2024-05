Dopo la separazione con coach Goran Ivanisevic, Novak Djokovic ha annunciato anche la fine della collaborazione con un altro dei pilastri del suo team, ovvero Marco Panichi. Il preparatore atletico italiano è entrato nello staff del campione serbo nel 2019 e aveva già lavorato con lui dall'aprile 2017 all'aprile 2018.

Panichi è stato uno dei segreti di Djokovic nelle ultime stagioni offrendo il suo fondamentale contributo nella preparazione fisica del belgradese. Panichi, però, si è rivelato più di un preparatore atletico per il 36enne.

Le telecamere hanno spesso mostrato agli appassionati le immagini di un Djokovic intento a chiedere numerosi consigli tecnici a Panichi nei momenti di maggiore difficoltà. Djokovic ha probabilemente deciso di tornare alle origini e - stando a quanto anticipato da SportKlub - avrebbe svolto diversi allenamenti con Gebhard Phil-Gritsch, che ha collaborato con lui dal 2009 al 2017.

Novak Djokovic lascia anche Panichi: "Grazie di tutto, Marco"

"Grande Marco, che magnifici anni abbiamo vissuto durante la nostra collaborazione. Abbiamo raggiunto la vetta, vinto titoli e battuto record. Ma, soprattutto, mi sono goduto i nostri 'ordinari' giorni di allenamento in campo e fuori in palestra.

Ore interminabili di 'carciofini' e risate che mi hanno fatto sempre sentire super motivato per essere pronto a vincere. Grazie, Romanista( come ti chiama Goran Ivanisevic) per tutta l'energia, l'impegno e il tempo che hai investito per rendermi il miglior giocatore e la migliore persona possibili.

Tanto amore e ci vediamo presto a Roma. Forzaaa! " , ha scritto Djokovic sul proprio account Instagram.