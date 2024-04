Ljubicic avvisa Sinner su Novak Djokovic: "Guai a darlo per finito"

Il numero uno al mondo Novak Djokovic è uno dei tennisti più grandi della storia del tennis ed è sicuramente il più vincente. I suoi numeri crescono settimana dopo settimana, a partire dal record di settimane in vetta al ranking fino alla questione vittorie con il serbo che è più affamato che mai.

Insomma Djokovic in questo 2024 ha subito diverse sconfitte importanti e tra pochi giorni comincerà gli Internazionali d'Italia con 0 titoli all'attivo. La realtà è che i principali obiettivi del tennista balcanico sono ancora alle porte, naturalmente gli altri tornei dello Slam come il Roland Garros e Wimbledon e soprattutto le Olimpiadi di Parigi, grande obiettivo dichiarato da parte del numero uno al mondo.

Lo stesso Goran Ivanisevic nel corso di una recente intervista ha parlato quasi di ossessione per commentare gli obiettivi di Djokovic e l'obiettivo Olimpiadi, unica cosa che manca nel suo immenso palmares. Nel corso di un'intervista ai microfoni di La Stampa l'ex tennista Ivan Ljubicic, ex storico coach anche di Roger Federer, ha parlato della situazione del tennis mondiale, a partire da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ma senza dimenticare assolutamente Novak Djokovic.

I due si conoscono molto bene, Ivan lo ha sfidato prima da tennista e poi da coach e non ha alcuna intenzione di sottovalutarlo. Ecco le sue parole: "Obiettivo numero uno per Sinner? Beh, abbiamo capito come funziona Jannik.

Non è focalizzato su un obiettivo singolo ma lavora su un miglioramento costante. Sinner diventerà numero uno perché è il più forte ma non stravolgerà i suoi programmi per farlo. Concorrenza? Il livello è sempre alto, vincere tornei non è mai semplice.

C'è Novak Djokovic e guai a darlo per finito. Quando è sul pezzo, e sono sicuro che d'ora in poi lo sarà, resta davvero un avversario difficilissimo da battere. Olimpiadi come uno Slam? Secondo me conta molto che siano a Parigi, a Tokyo non sarebbe stata la stessa cosa.

Djokovic ci punta molto perché è l'unica cosa che non ha vinto e va detto che le motivazioni sono tante. Credo che avranno lo stesso valore delle Olimpiadi del 2012 a Wimbledon", la chiosa finale da parte del noto ex tennista.