Novak Djokovic, può slittare il suo approdo a Roma: ecco la motivazione

Potrebbe cambiare il programma in vista di Roma per Novak Djokovic. Secondo quanto riportato dai media serbi, il numero uno al mondo si è recato a Belgrado insieme a suo fratello e lo zio per stare accanto al padre, vittima di un incidente.

Srdjan avrebbe infatti riportato la frattura dell'omero a causa di una brusca caduta da una sedia. Il 63enne, che stava dando da mangiare agli uccelli, è atterrato sulla sua spalla ed è stato portato in ospedale.

Novak sarebbe dovuto partire già nei prossimi giorni nella capitale, dove andranno in scena gli Internazionali di Roma, dal 6 maggio. Il 24 volte campione slam ha infatti volutamente deciso di saltare il Masters 1000 di Madrid per essere ‘fresco’ nella parte clou della stagione, dove difenderà la maggior parte dei punti accumulati lo scorso anno.

Dopo Roma infatti il campione balcanico parteciperà a due altri grandi eventi sulla terra battuta, il Roland Garros e poi le Olimpiadi a Parigi.

Le sue parole in vista di Roma

Djokovic aveva dichiarato questo in merito alla serie di eventi che sta per iniziare: “Ora arriva il momento più importante della stagione con il Roland Garros, Wimbledon, le Olimpiadi e gli US Open, dove voglio esprimere il mio miglior tennis.

Ma questo periodo inizia con Roma, che amo molto. Ricevo sempre grande supporto ed è una città bellissima. Spero di giocare un buon torneo e di giocare il mio miglior tennis qui. Quest’anno sto facendo un po’ di fatica a trovare il livello, però va bene.

Questo è lo sport e, a volte, non inizi la stagione come vuoi. Anche la mia età… però sono sempre motivato"