Porte scorrevoli nel team di Novak Djokovic: cambia anche il preparatore atletico

Nuovi cambiamenti in vista nello staff di Novak Djokovic. Dalla Serbia Sportklub fa sapere che ci potrebbe essere un nuovo avvicendamento nel team del fuoriclasse serbo. In attesa di conoscere il nome ufficiale del nuovo coach del numero uno al mondo, il sito locale fa sapere che Gebhard Phil-Gritsch, suo preparatore atletico già in passato, sarebbe vicino ad un ritorno.

Il sessantasettenne starebbe infatti seguendo il 24 volte campione slam in vista degli Internazionali di Tennis a Roma. Qualora le voci dovessero essere confermate, Gritsch, suo collaboratore dal 2009 al 2017, andrebbe a sostituire Marco Panichi, che lavora a stretto contatto con il 37enne di Belgrado dal 2019.

Attesa per il nuovo coach del serbo

In merito alla questione allenatore, dopo la separazione da Goran Ivanisevic, Djokovic ha messo in chiaro di non avere fretta. L’enorme esperienza maturata alla spalle gli permette di non prendere decisioni affrettate sul suo futuro: “Dopo aver avuto team e allenatori diversi, sono in una fase in cui mi permetto di considerare l'opzione di non avere un coach", ha ammesso dopo essere stato premiato come miglior sportivo dell’anno ("Laureus World Sportsman of the Year") in occasione degli Oscar dello Sport presso lo storico Palacio de Cibeles.

Un nome papabile però c’è e potrebbe rispondere al nome di Nenad Zimonjić, presente già con lui nel box a Monte-Carlo. A tale domanda il 24 volte campione slam non nega che ci siano buone possibilità: “ "Mi sono divertito molto con Nenad come mio allenatore nelle ultime tre settimane, quindi stiamo valutando di continuare. Vediamo, prenderò la decisione nel prossimo periodo", ha dichiarato.