Novak Djokovic dà importanti indicazioni sul nuovo coach: ecco il papabile nome

Lunedì Novak Djokovic è stato premiato come miglior sportivo dell’anno ("Laureus World Sportsman of the Year") in occasione degli Oscar dello Sport presso lo storico Palacio de Cibeles. Il fuoriclasse serbo nel vincere la sua quinta statuetta ha battuto la concorrenza di atleti del calibro di Lionel Messi, Erling Haaland, Max Verstappen, Armand Duplantis e Noah Lyles.

Il numero uno al mondo, è al momento privo di un coach in veste ufficiale, dopo la recente separazione dal suo storico coach, Ivanisevic. Nole, il cui rientro nel circuito avverrà a Roma, dopo il forfait a Madrid, non ha alcuna fretta di decidere il nuovo allenatore, e fa capire quanto arrivati a questa fase della sua carriera, non è più indispensabile: “Non ho fretta di prendere una decisione.

Dopo aver avuto team e allenatori diversi, sono in una fase in cui mi permetto di considerare l'opzione di non avere un coach", ha ammesso dopo la premiazione. Un nome papabile potrebbe essere però Nenad Zimonjić, presente già con lui nel box a Monte-Carlo.

A tale domanda il 24 volte campione slam non nega che ci siano buone possibilità: “ "Mi sono divertito molto con Nenad come mio allenatore nelle ultime tre settimane, quindi stiamo valutando di continuare. Vediamo, prenderò la decisione nel prossimo periodo", ha dichiarato.

Novak ha le idee chiare sul proseguo della stagione

Sui sui prossimi impegni Djokovic è stato chiaro: "Spero di poter giocare il mio miglior tennis a Roma. Quest’anno sto facendo un po’ di fatica a trovare il livello, però va bene.

Questo è lo sport e, a volte, non inizi la stagione come vuoi. Anche la mia età… però sono sempre motivato. Ora inizia il momento più importante della stagione con il Roland Garros, Wimbledon, le Olimpiadi e gli US Open, dove voglio esprimere il mio miglior tennis.

Ma questo periodo inizia con Roma, che amo molto. Ricevo sempre grande supporto ed è una città bellissima. Spero di giocare un buon torneo”, ha concluso.