Djokovic non vede l'ora di tornare a Roma: "Spero di giocare il mio miglior tennis"

Novak Djokovic è stato nominato per la quinta volta in carriera "Miglior sportivo dell'anno" ai Laureus World Sports Awards e ha battuto la concorrenza di Lionel Messi, Erling Haaland, Max Verstappen, Mondo Duplantis e Noah Lyles.

In occasione della premiazione finale - organizzata a Madrid presso la Galería De Cristal - il campione serbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il belgradese non vede l'ora di scendere in campo agli Internazionali BNL d'Italia, dove spera di poter ritrovare il suo miglior livello.

Djokovic ha riconosciuto di non essersi espresso al meglio nella prima parte di stagione e ribadito il desiderio di voler costruire la forma giusta per presentarsi al 100% nei più importanti tornei del 2024. Il 36enne ha citato il Roland Garros, Wimbledon, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e l'US Open, ma spiegato che vuole ripartire alla grande da Roma.

Novak Djokovic: "Spero di poter giocare il mio miglior tennis a Roma"

“Spero di poter giocare il mio miglior tennis a Roma. Quest’anno sto facendo un po’ di fatica a trovare il livello, però va bene.

Questo è lo sport e, a volte, non inizi la stagione come vuoi. Anche la mia età… però sono sempre motivato" , ha detto Djokovic. "Ora inizia il momento più importante della stagione con il Roland Garros, Wimbledon, le Olimpiadi e gli US Open, dove voglio esprimere il mio miglior tennis.

Ma questo periodo inizia con Roma, che amo molto. Ricevo sempre grande supporto ed è una città bellissima. Spero di giocare un buon torneo” .