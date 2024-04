Novak Djokovic su Nadal: "Rafa il mio più grande rivale, voglio affrontarlo ancora"

Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer caratterizzano i Big Three, i tre atleti più grandi di sempre in questo sport, soprattutto per quel che riguarda le vittorie. Federer si è ritirato un po' di tempo fa, poi c'è Novak Djokovic, ancora numero uno al mondo e il tennista più vincente di sempre.

Infine c'è Rafael Nadal, tennista ormai alla fine della sua straordinaria carriera. Lo spagnolo è tornato in campo in queste settimane e sarà presente anche al Masters 1000 di Madrid ma in queste ore ha fatto molto rumore il suo annuncio che parteciperà alla Laver Cup.

In tanti sui social stanno parlando di questa possibilità, del fatto che Rafa dica addio durante la Laver Cup, proprio come ha fatto il grande amico Roger Federer. Lo svizzero tra l'altro ha annunciato sui social che sarà presente anche lui all'evento, un ulteriore indizio per questa possibilità.

Novak Djokovic non sarà a Madrid ma troverà Rafa probabilmente a Roma e al Roland Garros e in tanti sperano in un ultimo grande match. La loro rivalità è tra le più grandi di sempre e Nole, premiato durante si Laureus Awards Sports, ha parlato da Madrid proprio di Rafael Nadal.

Ecco nello specifico le sue dichiarazioni: "Ho molto rispetto per un leggenda del suo calibro e sinceramente voglio giocare almeno un'altra volta con lui prima che si ritiri". Djokovic ha proseguito esaltando il suo grande rivale: "È una brava persona e una leggenda del nostro sport, si tratta del mio rivale più importante.

In Australia ho detto che speravo di vederlo in uno o due tornei, spero davvero di farlo", la chiosa finale del campione balcanico.