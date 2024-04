Novak Djokovic premiato ai Laureus Awards 2024 come sportivo dell'anno

Questa sera si sono tenuti a Madrid i Laureus World Sports Awards 2024, premio assegnato ai personaggi sportivi più influenti dell’anno appena trascorso. Tante le figure di spicco meritevoli dell’ambitissimo Oscar dello Sport.

Calcio e Tennis sono stati ovviamente protagonisti assoluti presso lo storico Palacio de Cibeles che si affaccia sull’omonima piazza dove festeggiano i trofei i tifosi del Madrid. Il premio di miglior sportivo dell’anno ("Laureus World Sportsman of the Year") è stato assegnato a Novak Djokovic, arrivato alla sua quinta statuetta.

A premiare il 24 volte campione slam è stato Tom Brady, sette volte vincitore del Super Bowl. Il numero uno al mondo, contento per l’ennesimo riconoscimento ha ripercorso il suo fantastico 2023. Le sue parole riportate da La Gazzetta Dello Sport: “Sono molto onorato di aver conquistato il mio quinto premio come Sportivo dell’anno.

Ripenso al 2012, quando ho vinto questo premio per la prima volta: avevo 24 anni e sono molto orgoglioso di essere qui 12 anni dopo a ripensare a un 2023 che ha dato grandi gioie a me e ai miei fan. È stato emozionante tornare in Australia lo scorso anno e vincere il mio decimo titolo.

È un torneo che mi sta molto a cuore e che mi ha aperto la strada a 12 mesi incredibili”, ha dichiarato.

"Non avrei vinto senza l'aiuto del mio team"

Il nativo di Belgrado, che ha recentemente rotto con lo storico allenatore Goran Ivanisevic, ma non mancano parole di gratitudine verso le persone che lo hanno aiutato a raggiungere numerosi traguardi: “Non avrei potuto avere così tanto successo senza un team incredibile alle spalle e senza incontrare avversari stimolanti che mi hanno sempre spinto a dare la versione migliore di me stesso.

Il 37enne balcanico ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo premio: "Guadagnare il voto dei miei idoli sportivi rende speciali questi premi. Sono molto felice di essere tra i vincitori, ma sono anche un ammiratore e sostenitore di Laureus Sport for Good.

Questa statuetta è unica perché rappresenta qualcosa di più di un semplice risultato sportivo”, ha concluso.