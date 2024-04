Novak Djokovic, prosegue l'assenza di titoli: quando si sbloccherà il serbo?

Novak Djokovic sta vivendo finora un 2024 ancora piuttosto complicato. Per la terza volta in carriera l'attuale numero uno al mondo è a quota 0 titoli in questo periodo della stagione, siamo a metà Aprile e il serbo vive un periodo che non capitava da tempo, il primato nel ranking è in dubbio e soprattutto in questa stagione ha subito sconfitte inaspettate.

L'ultima a Monte-Carlo dove il talento serbo ha perso contro Casper Ruud, tennista che ha sempre dominato in carriera e che lo ha visto clamorosamente perdere nel Principato. Poi la sconfitta contro Nardi sul cemento americano e soprattutto la peggiore di tutte, Djokovic ha perso nella semifinale degli Australian Open contro il nostro Jannik Sinner.

Una sconfitta senza precedenti, non aveva mai perso a questo punto del torneo e Nole ha perso nettamente contro Sinner, una sconfitta in quattro set ma che non lo ha mai visto realmente in grado di mettere in difficoltà l'altoatesino.

In due altre circostanze nella sua carriera Novak Djokovic era arrivato a metà Aprile senza titoli, nel 2018 e nel 2022. Nel 2018 i problemi fisici avevano frenato la sua ascesa mentre due anni fa il serbo non ha giocato tanti tornei e vinse il suo primo titolo a Roma, seguito poi da quello piuttosto importante a Wimbledon.

Ora Nole cercherà di replicare nei prossimi mesi, anche la sua attenzione rimane sui Giochi Olimpici di Parigi, principale obiettivo della stagione. Djokovic tornerà in campo nelle prossime settimane e tutti sono curiosi di capire se finirà la sua crisi e quando tornerà nuovamente a vincere un torneo.

Quest'anno lo abbiamo visto più volte in difficoltà però Nole, come i gatti, ha sette vite e risorge nei momenti di difficoltà, il serbo è pronto a reagire e sfidare nuovamente chi lo critica. Siamo alla consueta solita storia!