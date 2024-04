Roddick punta il dito contro Novak Djokovic: “Non è giusto che lui sia impunito"

Da pochi giorni si è concluso il primo grande appuntamento della stagione sulla terra rossa, quello del Masters 1000 di Monte-Carlo. Il torneo del Principato di Monaco ha restituito al pubblico uno Stefanos Tsitsipas in grande spolvero, capace di trionfare qui per la terza volta in carriera.

Non sono mancate però anche numerose polemiche, che hanno infuocato un clima già di per sé caldo. In primis il torto subito da Jannik Sinner nel match di semifinale contro il greco, che gli ha negato un punto abbastanza netto che lo avrebbe portato a due break di distanza dall’avversario, nel terzo e decisivo set.

Anche l’incontro precedente contro Holger Rune non è stato dei più tranquilli. Il danese ha richiamato l’attenzione dell’arbitro chiedendogli di zittire il pubblico, che a suo modo di dire stava facendo troppa confusione.

Il nativo di Genofle si è poi fatto giustizia da solo inveendo contro i tifosi, e ricevendo una sacrosanta ammonizione.

"Novak non ha ricevuto lo stesso trattamento"

Non proprio lo stesso trattamento è stato riservato a Novak Djokovic, anch’esso protagonista di un atteggiamento simile.

L’arbitro però non ha preso provvedimenti verso la leggenda serba. Andy Roddick non ha gradito questa disparità di trattamento ed ha detto la sua: “Che sia Djokovic o chiunque altro, non mi interessa.

Avrebbe dovuto ricevere un warning per aver insultato il pubblico. Novak ha imprecato tre volte e non ha ricevuto un solo avvertimento”, ha sbottato l’ex campione statunitense. “È semplicemente sorprendente che Runeabbia ricevuto un warning quasi per niente.

Non ha senso suggerire che qualcuno riceva un avvertimento quando urla ripetutamente alla folla di stare zitta. .…Non sei d'accordo?”, ha risposto ad un commento di un utente su X.