Novak Djokovic contiene la gioia dopo la vittoria: "A volte esulto alla Medvedev"

Con fatica e lottando da campione, per ottenere l’ennesimo record ineguagliabile della storia del tennis. non sarà un Novak Djokovic in versione deluxe quello visto questa settimana al Master 1000 di Montecarlo, ma il suo livello è stato sufficiente per superare Alex De Minaur ai quarti di finale col punteggio di 7-5 6-4 ed ottenere la sua 77esima semifinale in carriera in un Master 1000, staccando Rafa Nadal e prendendosi il primato in solitaria.

Poco costante, scarico e a tratti falloso col suo colpo migliore, il rovescio, il serbo è riuscito comunque ad aggredire in risposta il tennista australiano, in una partita non proprio memorabile in termini di spettacolo.

Il numero uno al mondo si è portato a soli due successi dal terzo titolo a Montecarlo, unico Master 1000 che il serbo non ha conquistato almeno 3 volte. In conferenza stampa Djokovic ha parlato della sua storica vittoria e delle sue sensazioni a Montecarlo.

Le parole di Novak Djokovic

Il 36enne, diventato il più vecchio numero 1 nella storia della classifica ATP, ha parlato del ritorno in semifinale al torneo del Principato, che mancava da 8 anni. "Sono molto felice di essere tornato in semifinale.

È passato un po' di tempo. Amo questo torneo. Amo anche questo club, dove mi sono allenato per molti anni. Negli ultimi sette, otto anni è stata dura per me vincere sette o otto partite consecutivamente, ma eccoci qui, un'altra semifinale" ha dichiarato Nole.

Sulla composta esultanza per il record di semifinali in un Master 1000. “ Era solo un segno di sollievo. Non avevo voglia di festeggiare troppo. A volte festeggio Medvedev” scherza Djokovic “e a volte festeggio davvero.

Penso che sia molto divertente. È molto autentico. Oggi sono andato in stile Medvedev”. Sulla partita contro De Minaur. “Penso che, in particolare nel secondo set, ci siano stati molti errori non forzati e molti break, che ovviamente sulla terra battuta ci si può aspettare.

Quindi sì, non credo che abbiamo giocato un tennis così bello nel secondo set. Forse negli ultimi game, ma, come ha detto lui, la maggior parte del secondo set è stata piuttosto brutta” ha commentato il numero uno.

Il serbo ha concluso parlando della vittoria “sporca”. “"Vincere male" è il titolo del libro di chi? Credo sia di Brad Gilbert? No. Alla fine forse non ci si sente al meglio o non si gioca al meglio.

Penso di aver avuto alcuni momenti davvero buoni, alcuni momenti brillanti, e alcuni momenti in cui ho faticato a colpire la palla in modo pulito. Ma alla fine della giornata, un match abbastanza simile, a quello di ieri, anche se con due avversari diversi. Nei momenti importanti sono riuscito a strappare il servizio e a conquistare la vittoria”.