Novak Djokovic torna a sorridere contro gli italiani: il tabù interrotto dal serbo

Stavolta Musetti non è riuscito nell'impresa di batterlo a Monte-Carlo, come successo l'anno scorso

Bracciali su Pietrangeli: "Dovrebbe vergognarsi per le parole dette su Jannik Sinner"

"È stato come andare sulle montagne russe nel secondo set, ma sono contento di aver giocato in maniera aggressiva nel momenti difficili. Una tattica che ha dato i suoi frutti", ha concluso Nole, che ai quarti di finale si troverà di fronte l'australiano Alex De Minaur.

Ma questi significa giocare sulla terra battuta: le cose possono cambiare molto velocemente e un break non è un grande vantaggio rispetto ad altre superfici" , ha spiegato Djokovic nelle parole riportate dal sito ufficiale dell'ATP.

È stato il migliore giocatore in campo nei primi sette game ed espresso un ottimo tennis. Ha giocato grandi colpi e mi ha fatto correre molto .

Un’occasione ghiotta per invertire ancora un trend, che non lo ha visto particolarmente ispirato nelle ultime occasioni.

Chiaramente parliamo di Sinner, che nella giornata di ieri ha battuto in due comodi set il tedesco Jan Leonard Struff. La finale che tutti si augurano, soprattutto dopo il forfait di Carlos Alcaraz , è proprio quella con il 22 enne di San Candido, sorteggiato da numero due del seeding dall’altro lato del tabellone.

Una vittoria voluta, cercata, ed infine ottenuta dal numero uno del mondo, che veniva da un passivo non indimenticabile nelle ultime sfide contro i tennisti italiani. Il fuoriclasse serbo ha interrotto un fatto un tabù che lo vedeva sconfitto per ben 5 volte negli ultimi 9 incontri.

Stavolta non c’è stato nulla da fare. Novak Djokovic si è preso la sua personale rivincita ed ha fatto sua la sfida con Lorenzo Musetti , nel match valevole per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo.

