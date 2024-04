Lorenzo Musetti conduce 4-3, 40/0. Novak Djokovic fa notare con energia al giudice di sedia che la chiamata appena effettuata è sbagliata, il pubblico inizia a fischiare e il resto è storia. Il campione serbo ha sfruttato quel momento per caricarsi e cambiare il volto a una partita che stava premiando decisamente l'azzurro.

Djokovic ha rialzato la testa, vinto il primo set in rimonta e chiuso bene nella seconda frazione. Il gesto da direttore d'orchestra verso gli spettatori gli ha conferito quella motivazione extra di cui aveva probabilmente bisogno.

Djokovic e il pubblico di Monte-Carlo: "Quando sbagliano, difendo la mia posizione"

"Cerco di trasformare l'energia negativa in qualcosa che sia per me costruttivo. Non cerco problemi con il pubblico. Non scendo in campo pensando: 'Va bene, fischiatemi e giocherò meglio' .

Non è il tipo di mentalità che mi contraddistingue. Ma se le persone iniziano a reagire in un modo che non credo di meritare e che penso non sia giusto, allora reagisco a mia volta. Se qualcuno fa qualcosa di sbagliato nei tuoi confronti, difendi la tua posizione: sono cresciuto con questa mentalità" , ha detto Djokovic in conferenza stampa.

"Mi concentro di più quando succedono queste cose? Dipende. A volte mi concentro, altre mi sento più rilassato. C'è sempre molta tensione in campo quando cerchi di giocare il tuo miglior tennis. Musetti è stato il migliore tra i due nei primi sette o otto game.

Non mi sentivo molto a mio agio fino a quel momento. Penso sia accaduto nel momento giusto oggi. Ha funzionato( ride, ndr) " . Sulla condizione fisica, Djokovic ha poi aggiunto: "In alcuni momenti della partita non mi sono sentito proprio bene fisicamente.

Ma è la conseguenza delle prime partite sulla terra battuta. Devi lavorare duramente dal punto di vista fisico per battere un giocatore forte come Musetti. La cosa importante è aver trovato il modo di vincere. Sono sulla strada giusta e credo che gli allenamenti e tutto quello che sto facendo con la mia squadra daranno i loro frutti. Voglio raggiungere il massimo in termini di gioco e sensazioni in vista del Roland Garros" .