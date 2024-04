Djokovic: "Musetti mi ha fatto correre. Ho pensato alla sconfitta dello scorso anno"

Continuano gli alti e bassi durante le partite, ma Novak Djokovic sembra stia ritrovando match dopo match quella fiducia che gli ha permesso di fare la storia del tennis. Il campione serbo ha rialzato la testa al termine di un avvio non proprio idilliaco e sconfitto Lorenzo Musetti con il punteggio di 7-5, 6-3.

Per il belgradese si tratta di una vera e propria rivincita, perché il talento di Carrara lo ha eliminato proprio agli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo lo scorso anno ottenendo la vittoria più importante in carriera.

Era dal 2019 che Djokovic non raggiungeva i quarti nel Principato: per lui ci sarà la sfida con Alex de Minaur. L’australiano gli ha inflitto la prima sconfitta della stagione alla United Cup.

Novak Djokovic: "Lorenzo Musetti mi ha fatto correre molto"

“C’è stato un piccolo scambio con il pubblico sul 4-3, 40/0 a suo favore, ma da quel momento ho guadagnato slancio.

Forse lui ha perso un po’ di concentrazione. È stato il migliore giocatore in campo nei primi sette game ed espresso un ottimo tennis. Ha giocato grandi colpi e mi ha fatto correre molto. Ma questi significa giocare sulla terra battuta: le cose possono cambiare molto velocemente e un break non è un grande vantaggio rispetto ad altre superfici" , ha spiegato Djokovic nelle parole riportate dal sito ufficiale dell'ATP.

"È stato come andare sulle montagne russe nel secondo set, ma sono contento di aver giocato in maniera aggressiva nel momenti difficili. Una tattica che ha dato i suoi frutti" . Il serbo non pensa di essere già al top della sua forma.

"Non credo di aver raggiunto il mio miglior livello, ma quello di oggi è stato un ottimo test contro un grande giocatore. Ho perso contro di lui lo scorso anno a Monte-Carlo in circostanze molto simili. Ero avanti di un set e 4-2 anche nel 2023 e ho pensato a questa cosa quando ho perso il servizio da 40-15 sul 4-2 oggi.

Mi sono detto: ‘Oh no, spero che non sia uno scenario simile a quello dell’anno scorso’ . Sono davvero felice di aver superato la sfida e attendo con ansia la prossima partita” .