Le parole di Lorenzo Musetti in vista della super sfida con Novak Djokovic

Sulla terra rossa si conferma un osso duro davvero per tutti. Lorenzo Musetti è tornato a essere un protagonista assoluto al Master 1000 di Monte-Carlo, dopo i quarti di finale raggiunti lo scorso anno. Il giocatore italiano ha superato anche il francese Arthur Fils in due set e si è regalato una super sfida per gli ottavi: infatti, giovedì incrocerà il numero uno del mondo Novak Djokovic, che ha già afffontato e battuto proprio nel 2023 nel Principato di Monaco.

In conferenza stampa l'azzurro si è espresso soddisfatto per la vittoria ottenuta e si è concentrato, a seguito di una domanda, sulla prestazione del suo avversario: "Penso che sia un bravo ragazzo, un atleta davvero straordinario perché fisicamente è in forma per l'età che ha.

Sulla terra rossa non ha ancora così tante partite in tournée ma ha dimostrato che può mostrare un livello alto di tennis. Soprattutto a fine partita stava giocando bene soprattutto con il diritto, potente e molto solido".

Sul successo che gli garantisce di accedere al turno successivo: "Probabilmente ho giocato una delle migliori partite della stagione ed è per questo che ero diciamo in vantaggio. Alla fine, se andavo un po' di fretta o giocavo più lento, lui era in vantaggio e aveva davvero l'atteggiamento giusto.

Sotto 6-3, 5-2, ha rotto la racchetta e poi ha reagito. Quindi ci saranno davvero buone cose per Arthur in futuro".

Musetti in vista del match con Djokovic

"È piuttosto divertente, perché è passato esattamente un anno, è lo stesso torneo, lo stesso round e lo stesso posto.

Spero che sia una bella partita. Ovviamente sarà sicuramente una lezione per me, in entrambi i sensi. Se perdo o se vinco non ha molta importanza, perché si sa, giocando contro un campione come Nole, c'è sempre qualcosa da imparare e da prendere per il futuro.

Non vedo davvero l'ora di prendermi un giorno libero e poi godermi la bellissima sfida in arrivo con Novak" sono le parole rilasciate dal 22enne di Carrara in vista del prossimo confronto che lo attende.