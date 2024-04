L'invito di Novak Djokovic a Jannik Sinner: "Potremmo sciare insieme"

Avversari in campo, possibili compagni di sciate fuori. Il passato da promettente sciatore di Jannik Sinner è noto a tutti, con il campione altoatesino che ha abbandonato le nevi per dedicarsi ad un altro sport che gli riesce piuttosto bene.

Ci sono altri tennisti che amano invece scendere in pista nel proprio tempo libero, su tutti il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il 24 volte campione slam, che qualche settimana fa aveva pubblicato un video sui social in cui esaltava le sue qualità sciistiche, pronunciando scherzosamente la frase “Tomba la bomba” in riferimento al campione azzurro, ha lanciato una proposta al numero due del mondo.

In un recente evento del suo marchio di racchette HEAD, produttrice anche di sci, Novak Djokovic ha parlato di una possibile collaborazione sulla neve con Jannik Sinner.

Il simpatico invito di Novak Djokovic a Jannik Sinner

Durante l’evento del famoso marchio di attrezzatura sportiva, il 36enne serbo ha parlato della propria passione per gli sport invernali.

"Nei prossimi anni non vedo l'ora di scendere in pista. Sono molto appassionato di sport invernali e un grande fan dello sci" ha dichiarato Djokovic. Il numero uno del mondo ha poi fatto riferimento al passato di sciatore del tennista italiano, ipotizzando un’eventuale collaborazione in pista.

“Anche a Jannik Sinner piace sciare, quindi forse un giorno potremmo fare qualcosa insieme con Head, chissà. Sono sempre aperto a questo tipo di follie. Sono questo tipo di attività che mi fanno uscire dalla mia zona di comfort, che mi portano eccitazione e gioia, ma che attirano anche nuovi fan” ha aggiunto il serbo.

Prima di incontrarsi sulle nevi, per i primi due tennisti del ranking si prospettano tante sfide sui campi da tennis, partendo già dalla stagione su terra battuta.