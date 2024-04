“Hai paura dei tennisti italiani? “ - La risposta di Novak Djokovic gela tutti

Un esordio da numero uno al mondo. Prova di forza importante per Novak Djokovic ai sedicesimi del Master 1000 di Montecarlo. Il tennista serbo si è sbarazzato in un’ora e 11 minuti del russo Roman Safiullin col punteggio di 6-1 6-2, dimostrandosi determinato a ritagliarsi il ruolo di protagonista al torneo monegasco e nell’intera stagione su terra battuta.

Il 36enne di Belgrado, testa di serie numero uno, potrebbe sfruttare il forfait di Carlos Alcaraz per spingersi fino in fondo al primo Master 1000 della stagione, torneo che Djokovic non vince dal 2015 e nel quale ha faticato tantissimo negli ultimi anni.

Nella conferenza stampa post partita, il 24 volte campione slam ha definito la sua prestazione contro Safiullin una delle migliori dell’ultimo periodo, dichiarando di essersi sentito molto bene in campo.

Le parole di Novak Djokovic

Sull’esordio vincente a Montecarlo, Nole ha commentato: “Le mie sensazioni erano ottime.

È stata una delle mie migliori prestazioni da qualche anno a questa parte. Monte-Carlo è il primo grande torneo della stagione su terra battuta. Negli ultimi sei o sette anni non sono stato in grado di partire forte e di iniziare bene.

Ho sempre faticato in questo torneo. Spero di lavorare domani per mantenere il ritmo e la concentrazione, cercando ovviamente di fare bene come oggi”. Sul suo lavoro con il nuovo allenatore Zimonjic. “Mi piace molto il modo in cui mi sentivo oggi in campo, il modo in cui colpivo la palla.

Penso che le due o tre settimane di allenamento che ho fatto stiano dando i loro frutti, come dimostra il buon blocco di allenamento con Zimonjic e con la squadra. Abbiamo dedicato molte ore a pensare al gioco, ai movimenti e alle cose che non hanno funzionato nei primi due tornei di quest'anno.

È un ottimo inizio. Non esageriamo con le speranze. È solo una partita, ma per come mi sono sentito sono molto soddisfatto” ha spiegato il serbo. Il prossimo avversario del numero uno del mondo potrebbe essere Lorenzo Musetti, impegnato contro Arthur Fils.

È stato proprio l’italiano a eliminare a sorpresa il campione serbo nella passata edizione. Dopo il carrarino, anche Sinner in Australia e Nardi a Indian Wells hanno battuto quest’anno Djokovic. Paura degli italiani? “Non ho paura di niente e di nessuno, ma spero davvero di avere la possibilità di giocare di nuovo con lui [Musetti], di avere un altro incontro qui.

È ovviamente uno dei giocatori più talentuosi sulla terra battuta, con un bellissimo rovescio a una mano. È molto atletico. Può fare un sacco di cose fantastiche. È uno dei giovani giocatori più promettenti non solo dell'Italia, ma di tutto il mondo” ha commentato il 36enne.