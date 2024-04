Novak Djokovic, altro incredibile record: è il numero uno più anziano della storia

"Voglio diventare un campione, il numero uno e vincere Wimbledon" . Novak Djokovic aveva le idee chiare già all'età di sette anni, quando in una intervista alla TV Serba ha svelato i suoi obiettivi mostrando un volto tanto serio quanto profetico.

Il belgradese non poteva di certo immaginare che un giorno sarebbe diventato il più anziano numero uno della storia superando il record di Roger Federer. A 36 anni e 321 giorni, Djokovic può celebrare con orgoglio l'incredibile traguardo con la sua famiglia, considerando che disputerà il prossimo torneo a Monte-Carlo questa settimana.

Djokovic ha realizzato due dei suoi più grandi sogni a Wimbledon nel 2011. Quell'anno ha infatti conquistato il suo Slam preferito battendo in finale Rafael Nadal e, allo stesso tempo, guardato tutti dall'alto al basso per la prima volta in carriera.

Il 36enne è stato in grado di spingersi oltre i propri limiti e, torneo dopo torneo, ha migliorato il gioco, la mentalità e la tattica. 24 Slam, 40 Masters 1000, 7 Finals: nessuno ha mai registrato questi numeri nei più importanti tornei del circuito.

Nel febbraio del 2023, Djokovic ha siglato il record di settimane( 378) trascorse sulla vetta del ranking mondiale; oggi, che le settimane hanno raggiunto quota 419, le statistiche non fanno altro che dimostrate la longevità raggiunto attraverso il lavoro e la disciplina che appartengono solo ai più forti.

🚨 RECORD-BREAKER 🚨



At 36 years and 321 days old, Novak Djokovic has officially broken Roger Federer's record as the oldest No. 1 in PIF ATP Rankings history.#PIF | #ATPRankings | #Partner — ATP Tour (@atptour) April 7, 2024