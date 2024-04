Le bellissime dichiarazioni di Novak Djokovic per il rivale Rafael Nadal

È il grande assente del torneo ma si parla molto del suo futuro e di cosa accadrà. Nell'ultimo anno e mezzo Nadal ha disputato un paio di partite, nelle ultime settimane il 22 volte vincitore di titoli Slam ha più volte rimandato l'appuntamento con il rientro e ci sono dubbi su se e quando tornerà.

In tanti attendono di rivederlo in campo agli Internazionali di Roma e al Roland Garros ma non è semplice, Rafael Nadal lascia ancora incertezza e le sue ultime dichiarazioni hanno lasciato tanti dubbi. Molti tennisti hanno parlato di questa situazione e non poteva mancare ovviamente il campione, numero uno al mondo, Novak Djokovic.

I due sono grandi rivali, ma si sono sempre rispettati e questa situazione di certo non può fare piacere. Nella conferenza stampa prima del torneo Djokovic ha parlato così riguardo le condizioni di Rafa Nadal: "Cosa accade con Rafa Nadal? Questa è la domanda delle domande!

Solo lui può rispondere. È importante per il nostro sport avere Rafa in campo, e lo è ancora di più quest'anno, dove ha detto che potrebbe essere l'ultimo. È un peccato vederlo fuori dall'inizio dell'anno.

Non so dove sia con il suo corpo. Ma chi se non lui ha il diritto di fare ciò che è bene per lui? E' una leggenda del nostro sport. Da appassionato di tennis, spero che possa tornare sul suo campo preferito in terra battuta del Roland Garros".

Questo 2024 dovrebbe essere l'ultima stagione di Nadal che, prima del Roland Garros, ha dichiarato, vuole annunciare definitivamente il suo futuro. Da capire però le sue condizioni fisiche e se davvero il tennista iberico potrà tornare nuovamente in campo.