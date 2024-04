Novak Djokovic sulle Olimpiadi: "Non sono mai arrivato al massimo, sono una priorità"

Non è un periodo semplice per Novak Djokovic, in questo 2024 ha avuto tante difficoltà ed è addirittura ancora a quota 0 titoli. Nole ha ammesso nella conferenza stampa che ha basse aspettative per questo torneo e arriva a Monte-Carlo senza sentire le necessità di vincere il torneo e d'altronde spesso in passato il campione serbo ha cominciato in riserva ed è poi decollato.

Quest'anno Djokovic deve difendersi dagli attacchi del nuovo che avanza con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che sperano nel primato in classifica. Non è finita qui perché questo 2024 vedrà dopo il Roland Garros anche un altro importante torneo sulla terra battuta, ovvero le Olimpiadi di Parigi, torneo a cui Djokovic tiene tantissimo.

D'altronde il serbo non ha mai vinto le Olimpiadi, l'unica cosa che manca al suo incredibile palmares. Nella conferenza stampa di inizio torneo Djokovic ha parlato così riguardo questa competizione: "Nelle ultime Olimpiadi non è stato possibile giocare e arrivare al mio miglior livello, ma per me sono una priorità.

Questa è la prima volta che si gioca al Roland Garros e aiuterà la preparazione, certo prima delle Olimpiadi ci sarà Wimbledon e di certo non è l'ideale". Nole ha poi concluso senza particolari dubbi: "Il periodo più importante dell'anno sarà dal Roland Garros fino agli US Open ed è in questo periodo che dovrai stare al massimo sia fisicamente che mentalmente".

Il serbo vuole cominciare comunque al meglio il torneo di Monte-Carlo dove, dopo il bye del primo turno, debutterà contro il vincente tra lo spagnolo Jaume Munar e il russo Safiullin. Poi ci saranno gli Ottavi che si preannunciano intriganti e un torneo dove valuteremo le condizioni del serbo.