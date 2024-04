Un ball boy critica apertamente Novak Djokovic: "È gentile solo quando vince"

Il numero uno al mondo Novak Djokovic vive uno dei momenti più complicati della sua straordinaria carriera. Fino allo scorso anno il campione serbo sembrava non avere limiti, nonostante l'età che avanza il 2023 gli ha portato tre titoli del Grande Slam e le Atp Finals di Torino, oltre a una serie di vittorie sorprendenti contro i migliori.

Il 2024 ma in generale dalle finali di Coppa Davis qualcosa sembra essere cambiato. Dopo tanti anni Djokovic arriva a Monte-Carlo e in generale alla stagione su terra battuta con 0 titoli all'attivo. Il serbo stesso in conferenza è apparso con basse aspettative e non molto fiducioso, c'è molta curiosità visto che parliamo di un tennista che tra qualche mese difenderà il titolo sia al Roland Garros che in quel di Wimbledon.

E serve anche per difendere la prima posizione nel circuito. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni sul campione serbo hanno fatto molto scalpore e di certo non una bella impressione. Djokovic verrà ricordato come il tennista più vincente di sempre, ma non è certo quello più amato e alcune parole confermano tutto ciò.

Un ball boy di un recente torneo ha svelato alcuni retroscena su Reddit e uno riguarda da vicino proprio il numero uno. Questi si è soffermato sugli atleti più amati e quelli meno nel circuito e sul loro comportamento in campo, ha rivelato: "La migliore è Coco Gauff, fa selfie con tutti noi ed è molto simpatica.

Sono simpatici anche Berrettini e Sinner ma anche tennisti con maggiore esperienza come Gael Monfils e Stan Wawrinka", citato anche Ugo Humbert. Poi ha parlato anche dei tennisti meno apprezzati e più di tutti c'è il tedesco Alexander Zverev: "Mi ha insultato perché gli ho dato una pallina e non un'altra, lui stava perdendo ma a me sembravano tutte uguali".

Poi parole anche su chi sembra felice e sorridente ma non è così: "Ci sono anche tennisti gentili solo quando vincono e non sempre, c'è il numero uno Novak Djokovic ma anche altri tennisti come Taylor Fritz, Nick Kyrgios e Fabio Fognini".