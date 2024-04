Holger Rune racconta il rapporto con Novak Djokovic: "Mi ha dato dei consigli"

Holger Rune e Novak Djokovic nei giorni scorsi si sono allenati insieme a Montecarlo. Insieme hanno preparato questo Masters 1000 che apre la stagione europea dei tornei di questa categoria sulla terra battuta. E non è la prima volta che Djokovic e Rune si allenano insieme nel Principato.

Interpellato su questo suo rapporto con il numero 1 del mondo, Rune ha svelato alcuni dei consigli che nel corso degli anni Djokovic gli ha dato. ”Djokovic mi ha insegnato molto – ha detto Rune - È sempre stato molto gentile con me.

Ricordo che ci siamo allenati qui circa cinque anni fa, lui già al tempo era molto interessato, faceva domande, mi dava consigli e si apriva anche su aspetti legati alla sua carriera. Per un giocatore così giovane come me significava molto.

È uno dei migliori di tutti i tempi e sentire che ha voglia di aiutarti è incredibile. Lo ammiro molto, anche per questo".

Rune parla del suo rapporto con Novak Djokovic: ”Mi ha dato consigli a livello mentale”

Rune entra nei dettagli: "Mi ha dato consigli a livello mentale.

Anche lui prova le emozioni che proviamo tutti, solo che è bravo a gestirle in modo diverso rispetto al resto dei giocatori. Mi ha detto che questo è uno dei motivi per cui ha avuto più successo di altri.

È impressionante vederlo, lo stesso succedeva con Rafa Nadal e Roger Federer. Sono impressionanti. Il mio rapporto con Novak adesso è diverso, siamo in competizione ma rimane una persona molto carina con me". Rune dovrà difendere la finale dell'anno scorso di Montecarlo raggiunta dopo una battaglia vinta contro Jannik Sinner in semifinale e poi persa da Andrey Rublev: "È stato molto complicato, la cosa più bella è che sono andato a Monaco la settimana successiva e ho vinto quasi senza sosta.

Altrimenti mi avrebbe fatto molto più male. Quella notte e il giorno dopo sono stati difficili, non sono stato abbastanza bravo ma fa parte dello sport. Devo essere più calmo in quelle situazioni e mi piacerebbe vincere il titolo quest'anno".