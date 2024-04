Djokovic fornisce ulteriori dettagli sulla fine della collaborazione con Ivanisevic

"È stato emozionante, un grande onore e una grande responsabilità. In fondo, io mi sono stancato di lui e lui si è stancato di me. Sentivo di non poterlo più aiutare. Sarò eternamente grato a Novak, mi ha offerto un'opportunità unica e nessuno potrà mai portarci via i risultati che abbiamo raggiunto" .

Goran Ivanisevic ha rilasciato una interessante intervista a SportKlub spiegando i motivi che avevano spinto sia lui che Novak Djokovic a dividersi dopo tutti gli incredibili risultati raggiunti nel corso degli anni. Il coach croato ha spiegato che sentiva di non poter più aiutare il 36enne di Belgrado e che la loro relazione aveva vissuto momenti così alti da non poter continuare all'infinito.

Novak Djokovic e la fine della collaborazione con Ivanisevic: il suo commento

Nel Media Day del Masters 1000 di Monte-Carlo, Djokovic è tornato a parlare della fine della collaborazione con Ivanisevic fornendo ulteriori dettagli.

"Entrambi sentivamo di aver dato il massimo in questa relazione ed era ora di andare avanti. È molto semplice. Resta uno degli allenatori più vincenti nella storia del tennis. Quello che abbiamo fatto insieme è qualcosa che non si può cancellare.

I risultati e la storia parlano da soli e lui rimane un buon amico sia per me che per la mia famiglia" . Nelle parole riportate dal quotidiano L'Équipe, il serbo si è poi soffermato sulla presenza di Nenad Zimonjic nel Principato.

“È un mio amico da molto tempo. Lo conosco da quando ero molto giovane, era il mio capitano di Coppa Davis. Abbiamo vinto insieme l’ATP Cup nel 2020 e abbiamo sempre avuto una buona comunicazione. Mi piace come pensa al tennis, come osserva il mio gioco e quello degli altri.

Mi ha sempre aiutato, è stato come un mentore, un fratello maggiore. Ero a Belgrado quando ho iniziato ad allenarmi sulla terra battuta e gli ho chiesto se potesse seguirmi durante quelle sessioni e a Montecarlo. Parleremo del futuro alla fine del torneo" .