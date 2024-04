Negli ultimi mesi, Jannik Sinner ha giocato più di uno scherzetto a Novak Djokovic. L'altoatesino si è innanzitutto imposto nell'incontro di Round Robin alle Nitto ATP Finals; un successo reso però meno speciale dalla rivincita ottenuta dal serbo in finale.

Il primo vero grande colpo è arrivato in Coppa Davis, quando Sinner è diventato il primo giocatore in grado di annullare tre match point consecutivi a Djokovic. Una sconfitta che ha fatto male al belgradese e ha fermato la Serbia in semifinale nella più importante manifestazione a squadre.

Sinner è poi entrato nella storia agli Australian Open, perché Djokovic non si era mai arreso al penultimo atto dell'Happy Slam. L'italiano lo ha sconfitto in quattro set e ha successivamente conquistato il primo Slam in carriera completando una clamorosa rimonta ai danni di Daniil Medvedev.

Novak Djokovic, il commento su Jannik Sinner è da brividi: le sue parole

Nel corso del Media Day organizzato a Monte-Carlo in occasione del terzo Masters 1000 della stagione, Djokovic ha speso parole di grande ammirazione nei confronti di Sinner.

"Jannik Sinner è il migliore giocatore del mondo quest'anno. Negli ultimi sei mesi ha fatto progressi straordinari, ha migliorato al servizio, nella tenuta atletica, tira fortissimo e piatto" , ha dichiarato il 36enne.

"Ha messo insieme tutti i dettagli per raggiungere un livello top, e consapevole dei suoi mezzi ha fatto il salto che segna il confine tra i buoni giocatori e i campioni: vince le grandi partite, quelle che contano di più, cosa che fino all’anno scorso magari non gli riusciva.

Ha imparato dalle esperienze del passato che lo hanno reso un tennista più forte. È diventato un grandissimo giocatore" .