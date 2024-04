Novak Djokovic: "Le mie aspettative non sono molto alte. Ho bisogno di tempo"

Novak Djokovic ha sempre ammesso di aver bisogno di tempo per adattarsi nel migliore dei modi alla terra battuta, ma non aveva mai mantenuto le aspettative così basse alla vigilia di un appuntamento importante come il Masters 1000 di Monte-Carlo.

Il serbo ha ripercorso la sua storia nell'evento monegasco e riconosciuto che nelle ultime edizioni non è stato in grado di esprimere un alto livello di gioco. Djokovic ha vinto il torneo nel 2013 e nel 2015, ma non va oltre gli ottavi di finale da quattro anni.

Novak Djokovic: "Le mia aspettative non sono molto alte. Ho bisogno di tempo"

“Le mie aspettative non sono molto alte, considerando il modo in cui ho giocato nei tornei quest’anno e anche i risultati non grandiosi conseguiti a Monte-Carlo nelle stagioni precedenti.

Quindi mantengo basse le aspettative. Si tratta di costruire il mio gioco sulla terra battuta e provare a raggiungere il massimo. Un giocatore come me ha bisogno di un po’ più di tempo per esprimere il miglior livello di tennis" , ha spiegato Djokovic nel Media Day e nelle parole riportate dal sito ufficiale dell'ATP.

"Ho vinto il titolo qui nel 2013 e nel 2015, molto tempo fa. Non ho avuto molto successo nelle ultime cinque o sei edizioni di questo torneo, ma spero sempre che le cose possano cambiare. Affronterò il torneo con entusiasmo.

Non ho giocato a Miami e ho avuto più tempo per allenarmi sulla terra battuta e adattarmi fisicamente alla superficie. Mi è sempre piaciuto giocare a Monte-Carlo, ho la mia residenza qui da anni. Entrambi i miei figli sono nati a Monte-Carlo, quindi la considero una casa.

Giocare in un ambiente familiare rappresenta una pressione extra. La terra battuta è comunque la superficie più impegnativa nel tennis" .