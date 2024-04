Novak Djokovic riparte da Monte-Carlo: tutte le possibili insidie fino alla finale

Siamo giunti ad uno dei momenti più attesi dai tifosi di tennis in tutto il mondo. La stagione dopo una prima parte completamente giocata sul cemento, divisa per lo più tra Australia e America, nei suoi eventi più importanti (Australian Open, Indian Wells, Miami), si sposta sulla terra battuta.

Si inizierà lunedì 7 aprile da Monte-Carlo e si concluderà il 9 giugno al Roland Garros. Come detto, il terzo Masters 1000 dell’anno, primo sul rosso, nel Principato di Monaco, farà da apripista ad una lunga serie di eventi, che oltre a Parigi comprenderà tra i tanti anche Madrid e Roma.

Quest’oggi è stato sorteggiato il tabellone di uno dei tornei più importanti e prestigiosi dell’intero circuito, anche per la sua stupenda e raffinata cornice, Montecarlo. Al via 64 tennisti. Saranno presenti tutti i migliori in circolazione, compreso Novak Djokovic, che farà ritorno dopo qualche settimana di pausa.

Il serbo, che lo scorso anno incassò una delle sconfitte più dolorose della sua trionfale stagione, contro l’azzurro Lorenzo Musetti, sarà testa di serie numero uno e vorrà tornare protagonista, dopo un inizio di stagione non in linea con gli standard a cui aveva abituato.

Il suo torneo, come tutti i primi 8 del tabellone inizierà da un bye. Al secondo turno il 37enne di Belgrado potrebbe incontrare un qualificato, o Roman Safiullin, russo, che ha fatto vedere cose interessanti soprattutto sul duro.

Il suo percorso potrebbe vederlo di fronte nuovamente con Musetti, in un match remake della scorsa stagione.

Possibile incontro in semifinale con Alcaraz

Nel caso in cui il 24 volte campione slam dovesse arrivare nei migliori otto, il suo avversario potrebbe uscire tra una serie di avversari molto validi, tra i quali spiccano Andrey Rublev, Alex De Minaur, e Stan Wawrinka.

Arrivati nelle fasi cruciali del torneo, arrivano i tennisti più validi. Ovviamente facciamo riferimento a Carlos Alcaraz, favorito del torneo e tennista più quotato su questi campi. Lo spagnolo lo scorso anno non prese parte al torneo, ma si riscattò nelle settimane successive, vincendo Madrid e Barcellona.

Tutti gli italiani si augurano chiaramente che ad aspettare il vincente di questo lato del tabellone in finale ci sia Jannik Sinner, vero e proprio mattatore di questa prima parte della stagione con le vittorie agli Australian Open, Rotterdam e Miami.