Bertolucci su Novak Djokovic: "Jannik Sinner gli ha tolto importanti certezze"

Non si aspettava una situazione del genere ma il 2024 di Novak Djokovic non ha mantenuto le attese. Anzi tutt'altro. Il campione serbo è ancora a quota 0 titoli in quest'annata e nei due tornei dove è sceso in campo ha subito pesanti sconfitte, soprattutto per mano italiana.

La sconfitta contro Luca Nardi ad Indian Wells ha fatto piuttosto male al serbo, che, successivamente, è arrivato alla chiusura dei rapporti con lo storico coach Goran Ivanisevic. La sconfitta che però ha fatto più male è quella arrivata in semifinale agli Australian Open, contro il nostro Jannik Sinner.

Il campione serbo veniva da un clamoroso 10 a 0 una volta arrivato in semifinale a Melbourne, ma stavolta non è andata così e Djokovic ha subito la prima sconfitta contro Sinner. L'ex tennista ed ora opinionista Paolo Bertolucci ha parlato ai microfoni di Fanpage ed ha trattato del momento difficile del tennista di Belgrado: "Lui si è reso conto che, con le due recenti sconfitte (in Coppa Davis e in Australia) che gli ha inflitto Sinner ha perso molte delle sue certezze.

Chissà, forse ha capito che non ha più gli stimoli di una volta e quindi ha deciso di dare una scossa cambiando coach per provare ad arginare questi giovani ragazzi e magari tornare in sella. Ci proverà nei prossimi mesi ma in caso contrario dovrà accettare che è in atto un cambiamento nel tennis mondiale e che lui non è più il numero uno indiscusso.

Aspettiamo fino alle Olimpiadi e poi vedremo cosa accadrà, si potranno fare dei conti", ha concluso così il tennista". Allo stesso tempo Bertolucci ha sottolineato che il campione serbo si sta preparando al meglio alla stagione su terra e magari potrebbe arrivare più pronto rispetto a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.