"È stato emozionante, un grande onore e una grande responsabilità. Sono orgoglioso. È stato un viaggio turbolento - non per quanto riguarda la nostra collaborazione - ma a causa di tutto quello che è successo.

L'infortunio alla spalla agli US Open 2019, poi tutto quello che è accaduto con il Coronavirus. Ma Novak è una istituzione, il più grande tennista e uno dei più grandi atleti di tutti i tempi. Sarò eternamente grato a Novak, mi ha offerto un'opportunità unica e nessuno potrà mai portarci via i risultati che abbiamo raggiunto" .

Quella tra Novak Djokovic e Goran Ivanisevic è diventata con il tempo una delle collaborazioni più vincenti nella storia dello sport. Molti media hanno provato a fantasticare sui motivi che hanno spinto i due a porre fine al loro rapporto lavorativo parlando di un presunto litigio a Indian Wells.

Il coach croato, però, ha spiegato che si è trattato di un naturale processo umano in cui due individui danno tutto e arrivano al punto di non poter fare di più l'uno per l'altro.

Ivanisevic su Djokovic: "Viaggio emozionante, ma eravamo stanchi l'uno dell'altro"

"Sono stati davvero cinque anni difficili e intensi.

Le persone dimenticano il periodo legato al Coronavirus, dimenticano che è stato etichettato come il più grande cattivo del pianeta. Non ci era permesso di entrare in un Paese, poi in un altro... eravamo sempre in una sorta di limbo.

Per non parlare del caos accaduto in Australia. Quindi siamo arrivati ​​ad un certo livello di saturazione. In fondo, io mi sono stancato di lui e lui si è stancato di me. In ogni caso, sentivo di non poterlo più aiutare" , ha rivelato Ivanisevic in un'intervista esclusiva rilasciata a Sasa Ozmo, giornalista di SportKlub e Tennis Majors.

"La prima volta che ho avuto la sensazione che fossimo vicini alla fine è stata negli Stati Uniti. Wimbledon ha rappresentato un duro colpo: quella sconfitta ha colpito anche me come allenatore. Ovviamente vanno fatti i complimenti a Carlos Alcaraz - alla fine è stato il migliore - ma la partita sarebbe potuta cambiare con uno o due punti.

In America la finale di Cincinnati è stata incredibile; poi la vittoria agli US Open. È in quel momento che ho provato quella sensazione. Era solo questione di stabilire quando" , ha continuato il croato. "Le persone descrivevano la nostra relazione come turbolenta, ma non è vero.

Novak è così: si è sempre comportato allo stesso modo con me, Marian Vajda o Boris Becker. Il suo modo di comunicare in campo durante una partita non mi ha mai disturbato. Non sentivo la metà delle sue urla" .

Ivanisevic ha poi rivelato il momento in cui hanno parlato tra di loro per separarsi dal punto di vista sportivo. "Ci siamo seduti insieme il giorno dopo la sconfitta subita a Indian Wells. Sono davvero felice di averlo fatto di persona.

Dopo tutte le cose affrontate insieme dopo cinque anni, era l'unico modo giusto per chiudere. Non sarebbe stato corretto farlo tramite un messaggio o una telefonata. Abbiamo riso e parlato. Io gli ho detto come mi sentivo e lui ha fatto altrettanto.

Sono stato sempre vicino a lui in questi anni: nel bene o nel male. Novak, quando le telecamere sono spente, riesce ad essere ancora di più sè stesso. È una brava persona e ha un grande cuore. Ero pronto anche a morire per lui se fosse stato necessario.

Combatteva contro il mondo intero. Non era facile essere il suo allenatore: tutti lo guardavano come se fosse il cattivo. Molte persone ci hanno comunque offerto il loro sostegno" .