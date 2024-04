Goran Ivanisevic: "Novak Djokovic e Rafael Nadal hanno qualcosa di speciale"

I Big Three e il rapporto tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Sono altri temi su cui Goran Ivanisevic si è concentrato e ha espresso le sue considerazioni nel corso della lunga intervista rilasciata a Sportklub. L'ex coach del serbo ha parlato a seguito della fine della collaborazione tecnica con Nole e rivelato tantissimi aspetti, informazioni e aneddoti interessanti.

"Novak e Rafa sono rivali e hanno segnato un’epoca, insieme a Federer. Naturalmente c'erano anche Andy Murray e Stan Wawrinka, oltre a pochi altri. Ma Roger se n'è andato presto e Rafa si è fatto male gravemente.

È stupido dare la colpa a Nadal per qualsiasi cosa, perché Rafa è Rafa. Penso che ci siano due record nel tennis che, secondo me, sono praticamente impossibili da battere: il primo sono i 14 titoli di Rafa al Roland Garros e il secondo sono le settimane di Novak in testa alla classifica" è il pensiero reso pubblico dall'allenatore croato.

Le curiosità raccontate da Ivanisevic

Il 52enne non si è fatto mancare degli apprezzamenti verso il giocatore spagnolo e, inoltre, ha chiarito come sia la convivenza tra i due all'interno del circuito: "È stupido rimproverare Nadal per qualcosa, amo Rafa e dirò sempre che loro due avevano qualcosa di speciale.

So che i media sono interessati ad alimentare questo tipo di conflitti, ma la rivalità va rispettata. Non sono molto amici tra loro ma si rispettano tutti e, alla fine, si sono aiutati molto a vicenda per diventare tennisti migliori" ha commentato.

Goran è sicuro che Djokovic continuerà ad aumentare il suo record di settimane da numero uno del mondo: "Non è ancora finito. Non sappiamo per quanto tempo ma se tutto andrà bene sarà il numero 1 almeno fino al Roland Garros".