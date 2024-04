Le rivelazioni di Ivanisevic sulle vittorie di Jannik Sinner contro Novak Djokovic

Il migliore di tutti nella storia del tennis è Novak Djokovic. Lo ha ribadito e confermato Goran Ivanisevic, che si è aperto e ha raccontato alcuni aneddoti interessanti su Novak Djokovic a pochissimo tempo dalla loro separazione in un'intervista rilasciata a Sportklub.

"Tutto ha a che fare con le tue origini, nessuno mi convincerà del contrario. Se fosse stato inglese avrebbero già costruito un altro palazzo accanto a Buckingham. Non importa da dove vieni, ma qui la sensazione è che devi colpire tre volte meglio degli altri per essere finalmente riconosciuto.

È una sciocchezza, ma troveranno sempre qualcosa di assurdo, qualcosa che non hanno fatto quel giorno o quel giorno. Prima i numeri erano importanti, ora non lo sono più. Per me è il più grande, come numeri e come tutto, ovviamente anche nel tennis.

Se guardiamo i Big 3 ognuno ha la propria energia, ma per me Novak è stato il più grande, lo pensavo anche prima di diventare il suo allenatore". Parole per niente scontate quelle rivelate dall'ormai ex coach del campione serbo, che ha annunciato nei giorni scorsi la fine della loro collaborazione nel circuito.

Le rivelazioni sulle sconfitte contro Jannik Sinner

"Quando gioca per il suo Paese prova molto orgoglio, dimostra tutta la sua generosità. Non è che dia il 100%, ma il 5700%. La stessa cosa è successa in Australia con la United Cup, anche se non è una competizione molto importante.

Queste sono le cose che lo motivano a livelli estremi, ecco perché perdere in Coppa Davis lo ha colpito così duramente: la motivazione cala moltissimo, inizi anche a pensare se potrai tornarci di nuovo" è il retroscena reso noto da Ivanisevic, che ha evidenziato come le sconfitte rimediate da Djokovic per mano di Jannik Sinner (e Lorenzo Sonego per quanto riguarda il doppio) siano state pesantissime da digerire.

Poi Goran si è concentrato su quando accaduto agli Australian Open: "Sono iniziate le storie su che tragedia fosse stata la sua sconfitta in semifinale. Non è successo niente di tragico, non è che abbia perso al primo turno, è stato battuto da un ragazzo più giovane che era più bravo, ben preparato a tutto.

A Djokovic non so cosa sia successo in quella partita. È riuscito a vincere il terzo set, ho pensato che avrebbe potuto ripartire e invece no. Per tutto quel periodo in Australia ha avuto un po' di alti e bassi, primi due round in difficoltà, poi contro Mannarino ed Etcheverry meglio, contro Fritz uno o due set buoni, poi uno o due parziali pessimi...

Voglio dire il suo livello è così alto che poteva battere quei giocatori con una gamba sola. Però contro Sinner, Alcaraz, Medvedev bisogna farsi valere. Se arriva Novak A è una cosa, se arriva Novak B allora abbiamo un problema. E così è stato".