L'ex coach Goran Ivanisevic svela il grande obiettivo di Novak Djokovic per il 2024

L'ex coach di Novak Djokovic, Goran Ivanisevic ha rilasciato una lunga intervista a Sasa Ozmo di SportKlub. Se ieri ne è uscita una prima parte che principalmente commenta il fatto che ora a Montecarlo è Nenad Zimonjic a seguire il il numero uno del mondo, in una nuova anticipazione uscita da poco, Ivanisevic racconta che augura a Djokovic con tutto il cuore di "riuscire a vincere l'oro olimpico".

Ivanisevic ha rivelato anche che il numero 1 del mondo ha avuto problemi di motivazione all'inizio del 2024, ma crede che il serbo tornerà quello di sempre.

Goran Ivanisevic: "Auguro a Nole di vincere l'oro olimpico con tutto il cuore"

Ivanisevic che ha terminato la collaborazione con Djokovic una decina di giorni fa con l'annuncio dato dal vincitore di 24 titoli dello Slam in un post Instagram, svela di fatto qual è l'obiettivo principale del 2024 di Nole Djokovic.

"Gli auguro l'oro olimpico con tutto il cuore, anche più degli Slam. È qualcosa che vuole, sente di doverlo a qualcuno, anche se non deve niente a nessuno… Gli auguro veramente di vincere le Olimpiadi".

Djokovic che in carriera ha vinto 40 tornei Master 1000 e 24 tornei del Grande Slam è al comando in queste due classifiche ma non ha mai vinto l'oro olimpico nel singolare maschile. Ha vinto la medaglia di bronzo a Pechino 2008, è arrivato quarto per due volte dopo aver perso in semifinale e nella finale per il terzo posto (Londra 2012 e Tokyo 2021), mentre alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 è stato eliminato al primo turno contro Juan Martin del Potro.

Ivanisevic afferma infine che "quando Novak è il dj, tutti ballano al suo ritmo. Prima prenderà il posto del dj, prima gli altri cominceranno a ballare".