La stagione di Novak Djokovic non è iniziata nel migliore dei modi, almeno considerando il livello espresso negli anni con continuità dal campione serbo. Il belgradese ha chiuso il 2023 aggiudicandosi l'US Open, il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le Nitto ATP Finals, ma subendo un'amara sconfitta ai danni di Jannik Sinner in Coppa Davis dopo aver sprecato tre match point consecutivi.

Una sconfitta che ha allungato la sfida con l'Italia valida per l'accesso in finale e premiato gli azzurri nel doppio decisivo. Nei primi mesi del 2024, Djokovic non è riuscito a fare la differenza alla United Cup e agli Australian Open è stato ancora Sinner a fermarlo in semifinale.

Le cose non sono andate secondi i piani nemmeno al Masters 1000 di Indian Wells, dove il 36enne si è arreso sorprendentemente a Luca Nardi al terzo turno.

Gabriela Sabatini su Novak Djokovic: "Credo abbia voglia di godersi un po' la vita"

Come se non bastasse, Djokovic ha posto fine alla vincente collaborazione sportiva con Goran Ivanisevic e spiegato che potrebbe anche non affidarsi a nessun altro allenatore.

In un'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport, Gabriela Sabatini - ex numero tre del mondo - ha parlato proprio del futuro di Djokovic. La vincitrice degli US Open 1990 crede che Djokovic voglia godersi un po' la vita senza pensare in maniera ossessiva al tennis.

"Non so, ritengo che a questo punto della carriera forse abbia voglia di godersi anche un po' la vita. Credo che se starà bene fisicamente potrà ancora vincere, ma bisogna vedere cosa decide il suo corpo. A 37 anni giocare sette partite di fila può essere faticoso.

Quello che ha raggiunto comunque resta irripetibile" , ha dichiarato l'argentina. Djokovic sta preparando la stagione sulla terra battuta a Belgrado e dovrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 7 al 14 aprile.