"Non ho ancora le idee chiare su chi sarà il nuovo allenatore, né se ce ne sarà uno. Ho avuto coach fin da quando ero ragazzino, ora cerco di sentire da solo ciò di cui ho bisogno" . Novak Djokovic, in occasione della presentazione del documentario su Nikola Pilic, ha confessato che potrebbe anche proseguire senza un vero e proprio coach in questa fase della sua carriera.

Il campione serbo ha annunciato pochi giorni fa la fine della collaborazione - una delle più vincenti nella storia del tennis e dello sport in generale - con Goran Ivanisevic. Djokovic sta preparando la stagione sulla terra battuta a Belgrado in compagnia di Nenad Zimonjic.

Secondo la stampa locale, sarebbe proprio l'ex numero uno in doppio uno dei maggiori candidati per ricoprire il ruolo di allenatore nel box di Djokovic.

Novak Djokovic, Jimmy Connors si candida come allenatore: "Sarebbe un onore"

Nel frattempo, è arrivata una sorta di candidatura spontanea da parte di Jimmy Connors.

Brett Connors ho posto una domanda molto chiara a suo padre durante l'ultima puntata del podcast Advantage Connors. "Alleneresti Novak Djokovic? " . "Sono fuori dal tennis, Brett. Adoro condurre un podcast inerente al tennis, stare con te e parlare di questo sport.

Ma sai, se si presentasse un'opportunità del genere, sarebbe sicuramente un piacere e un onore. Stavamo parlando di Danielle Collins e di come la vita cambia e va avanti. In questo momento sono felice di fare quello che sto facendo.

Amo la mia vita, amo tutto di essa" , ha risposto Connors lasciando aperta la porta a una ipotesi tanto affascinante quanto elettrizzante.