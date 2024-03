Novak Djokovic ammette: "Non ho ancora le idee chiare sul nuovo coach"

© Clive Brunskill/Getty Images

Novak Djokovic ha preso una decisione piuttosto sorprendente per la fase finale della sua carriera: separarsi da coach Goran Ivanisevic. La scelta, arrivata in un periodo in cui tanti altri tennisti di prima fascia stanno cambiando guida tecnica, ha spiazzato numerosi fan e pone dei legittimi interrogativi sul suo futuro.

"Prima di tutto Goran è mio amico per la vita, mio ​​e della mia famiglia" ha sottolineato il campione serbo in una conferenza stampa dedicata a Legend, un documentario sul suo mentore da junior Nikki Pilic.

"È una persona molto cara per me, la fine della nostra collaborazione professionale non significa che la nostra amicizia si interrompa" ha rimarcato, nelle parole riportate da Tennis Majors.

Djokovic ricorda Ivanisevic.

E sul futuro...

“Siamo arrivati ​​a un punto in cui abbiamo esaurito la nostra cooperazione dopo quasi cinque anni. Insieme abbiamo scritto la storia del nostro sport, abbiamo vinto gli Slam, concluso stagioni da numero uno al mondo, ma abbiamo anche attraversato prove e tribolazioni: la squalifica agli Us Open, la deportazione dall'Australia...

Lo ricorderò sempre che era lì per me come persona, come essere umano prima di tutto, e che ha portato il giusto insieme di valori nella nostra relazione. Questo tipo di chimica è stata seguita da grandi risultati.

Auguro il meglio a Goran" ha inoltre aggiunto Nole per rendere omaggio a Ivanisevic. Per i prossimi mesi ci sono ancora dubbi e tanta incertezza. A confermarlo è lo stesso Djokovic: "Non ho ancora un'idea chiara su chi sarà il nuovo allenatore, né se ce ne sarà uno.

Ho avuto coach fin da quando ero ragazzino, ora cerco di sentire da solo ciò di cui ho bisogno, ciò con cui mi sento più a mio agio. Sarete informati nel caso in cui qualcuno si unirà al team" ha rivelato e concluso.

Nella squadra del serbo restano al momento Carlos Gomez Herrera (sparring partner e agente), Marco Panichi come preparatore atletico, i fisioterapisti Miljan Amanovic e Claudio Zimaglia, oltre al business manager Mark Maden.