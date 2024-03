© AELTC/David Gray - Pool/Getty Images

Quando si interrompe un sodalizio vincente e duraturo come quello tra Novak Djokovic e Goran Ivanisevic, diventa lecito porsi alcune domande e provare a intercettare i motivi che hanno portato alla separazione. La collaborazione tra il serbo e il croato è iniziata nel 2018 e ha permesso a Djokovic di compiere importanti miglioramenti nonostante fosse già un campione affermato.

Grazie al talento di Ivanisevic al servizio, è stato proprio questo fondamentale a beneficiare maggiormente del lavoro svolto nel tempo dai due. Il belgradese - sotto la guida di Ivanisevic - ha conquistato 12 dei 24 Slam e siglato il record di settimane trascorse sulla vetta del ranking ATP.

Dei segnali negativi erano arrivati già nel corso degli Australian Open, quando Djokovic ha più volte discusso con il suo angolo durante il match - poi perso - contro Jannik Sinner.

Djokovic si separa da Ivanisevic e ai media croati risponde: "Non posso commentare"

I media croati hanno raggiunto Djokovic a Belgrado - dove sta preparando la stagione sulla terra battuta insieme a Nenad Zimonjic - proprio per approfondire la vicenda.

Il serbo è stato molto cordiale, ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli. "Non posso commentare adesso. Mi dispiace non comunicarti quello che vuoi sapere, ma grazie per essere venuto. Puoi restare qui, ma io e Goran abbiamo interrotto la nostra collaborazione.

Hai visto il posto sui social... " , ha detto Djokovic a Slobodna Dalmacija. "Goran è un membro della famiglia e sarà sempre un amico. Ci siamo semplicemente separati professionalmente. Abbiamo ottenuto risultati storici: siamo l'allenatore e il giocatore che hanno vinto di più" .