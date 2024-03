Azarenka confessa: "Mi ispiro a Novak Djokovic. Pare abbia ancora 19 anni"

© Clive Brunskill/Getty Images

Victoria Azarenka è tornata. La tennista bielorussa dimostra di avere un feeling particolare con Miami. Dopo averlo vinto per ben tre volte nel 2009, 2011 e nel 2016, la quasi 35enne è approdata nuovamente in semifinale dopo una dura battaglia con Yulia Putintseva.

La prossima però sarà una delle avversarie più importanti e accreditate dell’intero torneo, Elena Rybakina. In conferenza stampa la nativa di Minsk ha confessato di ispirarsi ad un atleta in particolare, Novak Djokovic: “Cerco di ispirarmi a lui perché sembra che abbia ancora 19 anni!

Io non mi sento una 34enne. Non mi sembra di aver giocato 20 anni nel circuito. A volte, quando ti svegli al mattino, il tuo corpo però te lo fa capire”, ha confessato la due volte campionessa slam.

"Voglio arrivare sempre nelle fasi finali dei tornei"

"Ciò che caratterizza la mia carriera è che cerco sempre di evolvere.

In campo, fuori dal campo, in termini di forma fisica... la sensazione di avere ancora del potenziale e di poter migliorare in un ambito o nell'altro. Per me è una grande fonte di motivazione. Ho avuto una grande carriera, ma la sensazione di avere ancora del potenziale è eccitante.

Quando sento di non poter progredire ulteriormente, per me è la fine e non mi vedrete più. Voglio continuare a imparare. Sarò sempre una studentessa della vita, una studentessa che impara”. Arrivare in semifinale però non basta ad Azarenka, che punta al massimo risultato: “Voglio giocare contro le migliori ragazze, voglio essere nelle ultime fasi dei tornei. Giocare al terzo o al quarto turno non è entusiasmante per me".