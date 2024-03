Novak Djokovic, dopo l'addio a Goran Ivanisevic chi allenerà il serbo da Montecarlo?

© Clive Brunskill-Getty Images

La notizia è stata comunicata direttamente dal numero 1 del mondo Novak Djokovic sui propri social network. In un lungo post su Instagram, il 24 volte campione Slam ha annunciato la decisione di non continuare la collaborazione con Goran Ivanisevic che ha seguito Djokovic in questi ultimi anni dal 2018 caratterizzati dal successo in 12 titoli del Grande Slam.

Djokovic che nel post non ha raccontato troppi dettagli e che ha speso parole di grande affetto per Ivanisevic ha scritto testualmente: "Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia".

Chi sarà nell'angolo di Novak Djokovic nella stagione sulla terra battuta

Naturalmente vista la rilevanza del giocatore, è già partito un possibile toto-nomi su chi sarà il prossimo allenatore nell'angolo del fuoriclasse serbo.

Il suo ritorno in campo dopo il forfait al torneo di Miami dovrebbe essere previsto per l'Atp Masters 1000 di Montecarlo che scatta domenica 7 aprile con finale domenica 14 aprile. Chi ci sarà nell'angolo di Novak Djokovic? Al momento non ci sono certezze ma la sensazione è che il serbo anche per una certa esperienza maturata nel corso della sua lunga carriera non abbia fretta di prendere una decisione.

Come informa la Gazzetta dello Sport, citando media serbi in questi giorni Djokovic si è allenato a Košutnjak (Belgrado) insieme a Nenad Zimonjić, classe 1976, tennista serbo, ex numero 1 in doppio e compagno di Nole in Coppa Davis con il quale è da sempre in ottimi rapporti.

I media serbi sottolineano che potrebbe essere lui in questo primo periodo post Ivanisevic a seguire Djokovic nei tornei del circuito Atp. Con loro c'è anche Carlos Gómez Herrera: tennista spagnolo che spesso fa da sparring al numero 1 del mondo. Intanto potrebbe essere questo il "nuovo inizio" di Djokovic in attesa di eventuali nuove valutazioni.