Novak Djokovic, è ufficiale la fine della collaborazione con Goran Ivanisevic

Novak Djokovic dà l'annuncio ufficiale sul suo profilo Instagram. Si è conclusa la collaborazione con l'allenatore croato Goran Ivanisevic che l'ha seguito in questi ultimi anni. Il tennista serbo vincitore di 24 titoli del Grande Slam quest'anno è stato sconfitto agli Australian Open in semifinale da Jannik Sinner e poi a Indian Wells è stato eliminato anzitempo dal tennista italiano Luca Nardi.

In queste settimane è tornato in Europa avendo deciso di non giocare il torneo Atp di Miami ma avendo deciso di trascorrere più tempo con la sua famiglia e con l'intenzione di preparare al meglio la stagione sulla terra battuta.

E ci sarà quindi una novità visto che il numero 1 del mondo non sarà più seguito da Goran Ivanisevic.

Novak Djokovic: "Abbiamo avuto alti e bassi ma la nostra amicizia è sempre stata solida"

Djokovic apre in questo modo il suo post Instagram: "Ricordo chiaramente - scrive Nole - il momento in cui ho invitato Goran a far parte della mia squadra.

Era il 2018 e Marian (il riferimento è a Vajda, a lungo allenatore di Djokovic) e io stavamo cercando di innovare e portare un po' di magia nel servizio. In effetti, non solo abbiamo portato il servizio, ma anche tante risate, divertimento, numero 1 nella classifica di fine anno, risultati da record e altri 12 tornei del Grande Slam (e alcune finali) da allora in poi".

E poi arriva l'annuncio ufficiale di Djokovic: "Goran e io abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida.

In effetti, sono orgoglioso di dire che oltre a vincere tornei insieme, a Parchisi (gioco da tavolo, ndr) abbiamo anche avuto una lunga battaglia secondaria per molti anni. E per noi il torneo non si ferma mai". "Grazie di tutto amico mio.

Ti voglio bene", è la chiusura del messaggio di Djokovic che non aggiunge ulteriori dettagli.