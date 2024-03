Novak Djokovic prepara il ritorno in campo: le immagini del suo allenamento in patria

© Julian Finney/Getty Images

Novak Djokovic vuole mettersi alle spalle il periodo ‘cupo’ e tornare a essere protagonista, come lui sa fare. Archiviata la prima trance di stagione sul cemento, che non gli ha dato i risultati sperati, il serbo si sta preparando al meglio per far bene sulla terra battuta.

Il numero uno al mondo è stato pizzicato nella sua Belgrado, mentre si allenava sui campi di questa superficie.

Monte-Carlo sarà la tappa che segnerà il suo ritorno in campo.

Poi seguiranno Roma e soprattuto quel Roland Garros che ha vinto lo scorso anno per la terza volta. Il campione balcaico si troverà a difendere a Parigi lo scettro dalle grinfie di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, sempre più vogliosi di ristabilire nuove gerarchie.

Lo scorso anno in Francia Djokovic venne stoppato da un altro azzurro agli ottavi di finale, Lorenzo Musetti.

"Il suo problema è psicologico, non di gioco"

Ivan Ljubicic ha provato ad analizzare il momento no di Djokovic in un'intervista concessa al quotidiano La Gazzetta dello Sport.

"Il suo è un problema psicologico, di certo non ha disimparato a giocare a tennis. Indubbiamente Nole deve avere il fuoco dentro, altrimenti gli manca qualcosa. Ma sono convinto che con l’avvicinarsi dei suoi veri obiettivi di stagione – Roland Garros, Wimbledon e Olimpiadi – saprà risollevarsi”, ha spiegato l’allenatore.

In merito alla nuova rivalità Ljubicic si è esposto: "in attesa di capire come sta Novak Djokovic, Alcaraz e Sinner saranno davanti a tutti gli altri e lì resteranno anche nei prossimi anni. Saranno i punti di riferimento“, ha concluso il tennista croato.