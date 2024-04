È raro - almeno questo ha dimostrato la storia - vedere Novak Djokovic non sollevare al cielo nemmneo un trofeo nella prima parte di una stagione. Eppure, il campione serbo ha iniziato il 2024 senza conquistare alcun titolo al netto dei tre tornei disputati.

Djokovic ha aperto la sua annata rappresentando la Serbia nella United Cup e il suo team - il belgradese non è riuscito a portare la sfida al doppio decisivo contro Alex de Minaur - si è arreso ai quarti di finale contro l'Australia.

A Melbourne, il 36enne ha successivamente perso per la prima volta in semifinale cedendo in quattro set a un impeccabile Jannik Sinner. Il risultato che ha sorpreso tutti, però, si è materializzato al Masters 1000 di Indian Wells, dove il suo cammino è terminato al terzo turno a causa della inaspettata sconfitta con Luca Nardi.

Ljubicic su Djokovic: "Problema psicologico, non ha disimparato a giocare a tennis"

Le prestazioni negative che hanno caratterizzato il suo soggiorno in California non sono passate inosservate. Ivan Ljubicic ha provato ad analizzare il momento no di Djokovic in un'intervista concessa al quotidiano La Gazzetta dello Sport.

"Il suo è un problema psicologico, di certo non ha disimparato a giocare a tennis. Indubbiamente Nole deve avere il fuoco dentro, altrimenti gli manca qualcosa. Ma sono convinto che con l’avvicinarsi dei suoi veri obiettivi di stagione – Roland Garros, Wimbledon e Olimpiadi – saprà risollevarsi” , ha spiegato Ljubicic.

Djokovic ha iniziato a preparare la stagione sulla terra battuta a Belgrado e dovrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Montecarlo, evento in programma dal 7 al 14 aprile. Lo scorso anno - nel Principato - Lorenzo Musetti lo ha estromesso dal torneo agli ottavi di finale imponendosi con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4.