Novak Djokovic 'doppia' Rafael Nadal nelle settimane come numero uno al mondo

© Julian Finney/Getty Images

Per molti Novak Djokovic sta vivendo un momento di flessione fisica, ma anche mentale, dopo le ultime uscite non esaltanti a Melbourne e in California. Non bisogna dimenticare però che il numero uno al mondo ha vissuto un 2023 fantastico, nel quale ha collezionato quattro dei cinque tornei più importanti al mondo (4 slam più le Atp Finals).

Solo Wimbledon gli è stato scippato da Carlos Alcaraz in una finale epica. Il nuovo anno non è iniziato sotto i migliori auspici per il fuoriclasse balcanico. Prima la delusione degli Australian Open, il major che ha conquistato più volte in carriera.

Stavolta Nole si è dovuto arrendere in semifinale al momento d’oro di Jannik Sinner. A Indian Wells probabilmente è andata anche peggio, eliminato dal lucky loser Luca Nardi. Nonostante gli ultimi mesi non siano stati facili per lui, Djoker è saldamente al primo posto del ranking con 418 settimane, sempre più tallonato da Alcaraz e Sinner, che stanno spingendo per il sorpasso.

Pur avendo deciso di partecipare a Miami, è ancora avanti, e da lunedì può dire di aver doppiato una delle più grandi leggende di questo sport, Rafael Nadal, fermo a 209.

"Vuole essere fresco per i tornei del Grande Slam"

Mats Wilander non pensa che l’ultima sconfitta contro il giovane Nardi lo abbia preoccupato più di tanto: “A Novak Djokovic non importa quando perde tornei 'minori’.

Mancano due mesi al Roland Garros, ed è lì che deve essere al meglio per Parigi, Wimbledon e i Giochi Olimpici. Siamo un po' fuori stagione in questo momento. Sarebbe stato fantastico per lui completare di nuovo il Sunshine Double, ma non ha nemneno giocato a Miami", ha detto l’ex campione svedese.

Non sono preoccupato. Ero sempre preoccupato per il fatto che Djokovic vincesse troppo, ma negli ultimi anni non ha vinto molto nel Tour ATP. Questo è il motivo per cui conquista tanti tornei del Grande Slam: è fresco" , ha concluso.