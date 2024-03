© Clive Brunskill/Getty Images

"Non sono preoccupato per Novak Djokovic e credo che nemmeno lui lo sia" . Mats Wilander non pensa che Djokovic abbia preso così male la sconfitta subita contro Luca Nardi al Masters 1000 di Indian Wells. Il serbo ha fatto fatica a trovare il giusto ritmo in California e già nel match d'esordio con Aleksandar Vukic mostrato più di una incertezza.

Nardi, però, non ha tremato di fronte al suo idolo ed è riuscito a mantenere la calma nelle fasi più delicate dell'incontro. Wilander è convinto che il vero obiettivo del campione serbo sia quello di arrivare nella migliore condizione possibile al Roland Garros e affrontare con la giusta carica - oltre allo Slam parigino - anche Wimbledon e i Giochi Olimpici.

Mats Wilander: "Non sono preoccupato per Novak Djokovic"

"A Novak Djokovic non importa quando perde tornei 'minori' . Ovviamente gli piacerebbe vincere ogni torneo e partita che disputa, ma penso che a volte viaggi solo per mettersi alla prova.

Mancano due mesi al Roland Garros, ed è lì che deve essere al meglio per Parigi, Wimbledon e i Giochi Olimpici. Siamo un po' fuori stagione in questo momento. Sarebbe stato fantastico per lui completare di nuovo il Sunshine Double, ma non ha nemneno giocato a Miami" , ha detto Wilander a Eurosport.

"Non sono preoccupato. Ero sempre preoccupato per il fatto che Djokovic vincesse troppo, ma negli ultimi anni non ha vinto molto nel Tour ATP. Questo è il motivo per cui conquista tanti tornei del Grande Slam: è fresco" .

Djokovic tornerà in campo al Masters 1000 di Montecarlo, dove inizierà la stagione sulla terra battuta. Nel Principato, lo scorso anno, le cose non sono andate benissimo per lui. Il belgradese è apparso in quel caso davvero scarico e ha perso agli ottavi di finale contro Lorenzo Musetti.