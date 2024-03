Henman e il forfait di Novak Djokovic a Miami: "Ecco quale potrebbe essere il motivo"

© Clive Brunskill/Getty Images

"Ciao Miami! Sfortunatamente non giocherò al Miami Open quest'anno. In questa fase della mia carriera, sto bilanciando la mia agenda privata con quella professionale. Mi dispiace non poter incontrare alcuni dei migliori fan del mondo.

Non vedo l'ora di competere a Miami in futuro! “ . Novak Djokovic ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e annunciato lo scorso sabato che non prenderà parte al Masters 1000 di Miami.

Henman e il forfait di Novak Djokovic al Miami Open: il suo punto di vista

Tim Henman ha commentato la decisione presa dal belgradese dopo aver lasciato anzitempo il BNP Paribas Open.

"Credo che i suoi figli gli manchino tanto quando è lontano. Non ne sono sicuro, ma potrebbe essere questo il motivo. Ma potrebbe essere qualsiasi cosa, perché non lo ha specificato. Ne ha parlato in Australia: gli mancano quando è via.

È un enorme sacrificio per lui non essere con loro" , ha dichiarato Henman a Sky Sports. "Vuole sicuramente che lo vedano giocare a tennis, ma allo stesso tempo i momenti trascorsi a casa sono altrettanto importanti per lui.

E ha vinto tutto, quindi ha davvero bisogno di vincere un'altra volta il Miami Open? Ha bisogno di giocare quella settimana se non si sente al 100%? No. Sarebbe semplice trovare una scusa, nessuno direbbe nulla. Spero di vederlo di nuovo presto in campo" .

Djokovic ha spiegato che la sua priorità restano i quattro tornei del Grande Slam e che quest'anno proverà a fare il massimo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il serbo dovrebbe dare il via alla sua stagione sul rosso al Masters 1000 di Montecarlo.