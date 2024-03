© Clive Brunskill/Getty Images

Adesso è ufficiale: Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Miami. La stampa serba aveva anticipato tutti qualche giorno fa e, negli ultimi minuti, è arrivata la conferma del diretto interessato.

Dopo la sconfitta subita contro Luca Nardi a Indian Wells, il serbo ha deciso di prendersi del tempo per recuperare la migliore forma e preparare la stagione sulla terra battuta senza aggiungere un ulteriore torneo al suo calendario.

Djokovic ha ribadito quanto sia importante per lui -in questa fase della sua carriera - trovare un equilibrio tra vita privata e professionale.

“Ciao Miami!Sfortunatamente non giocherò al Miami Open quest'anno. In questa fase della mia carriera, sto bilanciando la mia agenda privata con quella professionale. Mi dispiace non poter incontrare alcuni dei migliori fan del mondo.

Non vedo l'ora di competere a Miami in futuro! “



Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world.

I’m looking fw competing in MI in future! — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 16, 2024