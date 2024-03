Novak Djokovic e la PTPA: "Meno di 400 giocatori vivono di tennis. Così non va bene"

© Clive Brunskill/Getty Images

Novak Djokovic sta ormai portando avanti da molti anni una importante battaglia per garantire alle future generazioni di tennisti un futuro migliore sotto tutti i punti di vista. Non si parla mai troppo spesso del mondo sommerso di questo sport; un mondo popolato da tutti quei giocatori costretti a fare enormi sacrifici solo per provare a costruirsi una carriera, e che a fine anno non riescono a pareggiare le spese.

Uno degli obiettivi -quello principale - della Professional Tennis Players Association( PTPA) fondata da Djokovic e Vasek Pospisil è proprio quello di aumentare progressivamente il numero di atleti in grado di vivere giocando a tennis.

Djokovic e la PTPA: l'annuncio fa sognare gli atleti

"Nel 2020, durante la pandemia, abbiamo giocato gli US Open in una bolla. È stato davvero strano competere senza pubblico. Io e Pospisil abbiamo creato la Professional Tennis Players Association.

È un’organizzazione dei giocatori, perché sentiamo che i tennisti non vengano rappresentati nel modo giusto. Ovviamente mi riferisco sia al tennis maschile che femminile. Ci sono 400/450 giocatori al momento.

La missione principale è provare ad aumentare il numero di giocatori che possono vivere di tennis. Assicuraci di avere delle organizzazioni migliori per le future generazioni" , ha spiegato Djokvoic durante la chiacchierata con Jeffrey Katzenberg trasmessa su YouTube.

"Non voglio essere frainteso: il tennis sta facendo bene. È uno degli sport più popolari e siamo felici di essere riconosciuti come grandi atleti. Molte persone vengono a guardare le partite o ci seguono da casa in televisione.

Poche persone sanno che solo 300/400 tennisti - contando singolare maschile, femminile e il doppio - può vivere praticando questo sport. È un numero davvero piccolo. Molti di questi non hanno uno staff: allenatore, fisioterapista, preparatore atletico ecc.

Devono fare tutto da soli. Molti viaggiano da soli. Esistono troppi organi di governo e, in teoria, la nostra organizzazione dovrebbe già fare parte del Tour. Abbiamo un Consiglio dei giocatori, ma c’è sempre un conflitto di interessi.

Vogliamo migliorare il nostro sport, ma non dobbiamo dimenticare da dove veniamo" . Ad avvalorare la tesi di Djokovic ci pensa l'esempio del suo Paese. "In Serbia, per esempio, abbiamo avuto un’era d’oro con quattro numeri uno al mondo negli ultimi 20 anni: me stesso, Ana Ivanovic, Jelena Jankovic e Nenad Zimonjic in doppio.

Per un Paese senza tradizione tennistica è stato incredibile. Ma non è stato il risultato di un vero sistema. Siamo figli della guerra e abbiamo affrontato diverse avversità. Credo che questo ci abbia aiutato a gestire meglio i momenti difficili.

Ovviamente spero le persone non debbano vivere tutto questo e l’esperienza della guerra, perché è terribile. Ma allo stesso tempo ti fa apprezzare di più tutto quello che hai, perché siamo cresciuti senza avere nulla” .