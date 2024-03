Djokovic: "Vincere Wimbledon per la 1ª volta è stata un’esperienza unica nella vita"

© Michael Regan/Getty Images

Il 3 luglio 2011, Novak Djokovic ha realizzato in un solo giorno i suoi due più grandi sogni. All'età di 24 anni - sul Campo Centrale dei Championships - il serbo ha conquistato per la prima volta Wimbledon e raggiunto la vetta del ranking mondiale iniziando il lungo cammino verso il record di settimane trascorse guardando tutti dall'alto al basso.

La festa riservatagli dai suoi connazionali quando è tornato a Belgrado è stata memorabile; ed è proprio questo uno dei momenti più emozionanti della sua carriera. In un'intervista concessa a Jeffrey Katzenberg e pubblicata su YouTube, Djokovic ha descritto le emozioni provate dopo il successo sui prati dell'All England Club.

Dal primo successo a Wimbledon al suo futuro: Djokovic si racconta

“Quando ho vinto Wimbledon nel 2011 ho realizzato i miei due sogni d’infanzia. Nello stesso giorno ho conquistato Wimbledon e sono diventato per la prima volta numero uno del mondo.

Molte persone mi hanno accolto in piazza quando sono tornato in Serbia, era presente tutta la mia famiglia. È stata un’esperienza unica nella vita. Sono grato di aver vinto molti altri tornei e siglato tanti record in questo sport, ma quando realizzi qualcosa per la prima volta è diverso" , ha detto il belgradese prima di soffermarsi sull'attualità.

"Devo programmare il mio calendario in maniera molto più intelligente rispetto ai miei primi anni di carriera. Devo dare priorità ai grandi eventi, ovviamente mi riferisco ai quattro tornei del Grande Slam. Quest’anno si giocano anche le Olimpiadi e rappresentare il mio Paese è sempre un grande onore e piacere.

Quindi non vedo l’ora di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Voglio semplicemente restare in salute e vedere quanto posso andare lontano. Spero di non dover dire addio al tennis, più o meno tra 25 anni( ride, ndr) , a causa del mio corpo, ma che sia la testa a spingermi a farlo.

Le persone non sanno che il tennis è lo sport con la stagione più lunga di tutte, da gennaio a novembre, e quando gioco io gioco per vincere. Per questo devo equilibrare la mia carriera tennistica con la mia vita familiare, non voglio perdermi il primo dentino di mio figlio e ormai mi pesa stare un mese in Australia, lontano.

Sono stato fortunato ad essere circondato da esperti quando ero più piccolo. Una delle prime è stata Jelena Gencic, la mia madre tennistica, che mi ha insegnato che nella vita devi avere sempre un obiettivo: questo ti porta chiarezza, e la chiarezza vuol dire disciplina. Mi fidavo di lei e ha piantato dei semi che ancora oggi sto raccogliendo" .