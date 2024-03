Dalla Serbia sono certi: Novak Djokovic non giocherà il Master 1000 di Miami

© Matthew Stockman/Getty Images

Nelle ultime ore, dalla Serbia, è trapelata qual è stata la decisione di Novak Djokovic in merito alla sua partecipazione nel Master 1000 di Miami. Il campione di Belgrado avrebbe scelto di rinunciare al torneo in Florida e prendersi delle settimane di riposo prima di concentrarsi sulla parte di stagione sulla terra battuta.

Mancherebbe soltanto l'annuncio ufficiale da parte del numero uno al mondo, che a Indian Wells non è riuscito a esprimersi al meglio e ha presto dovuto abbandonare il tabellone. La forte indiscrezione è stata resa nota sui social network dal giornalista Sasa Ozmo, da sempre molto vicino all'entourage dell'atleta 36enne.

Nel caso la notizia fosse confermata, sarebbe il quinto forfait di Nole al Miami Open: infatti, l'ultima presenza del serbo è risalente al 2019 quando perse agli ottavi di finale contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Novak Djokovic won’t play in Miami. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) March 14, 2024

Il Bnp Paribas Open non è stato fortunato per Djokovic, che si è arreso nella seconda partita disputata al giovane italiano Luca Nardi.

Una prestazione coraggiosa e splendida dell'azzurro, così come una prova incolore e non all'altezza dei suoi standard da parte del giocatore di Belgrado, ha fatto registrare una delle più grandi sorprese della settimana.

Nole non ha aumentato il gap in classifica con i diretti avversari (Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Daniil Medvedev) e rischia addirittura di vedersi ridurre il divario nonostante non avesse punti da difendere. Con questa sconfitta precoce, Novak è anche uscito dall'attuale top 8 della Race in ottica qualificazione alle Atp Finals.

Un aspetto che certifica soprattutto quanto l'inizio di stagione, rispetto a molte altre, sia stato al di sotto delle aspettative.