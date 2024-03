© Justin Setterfield/Getty Images

Andy Roddick ha vissuto una delle epoche più emozionanti e coinvolgenti della storia del tennis. L'americano ha avuto la possibilità di affrontare diverse volte Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal e di conoscere più di molti addetti ai lavori - quelli che sono i comportamenti dei Big 3 dentro e fuori dal campo.

Roddick crede che a differenza di Federer e Nadal, Djokovic non riceva abbastanza credito per la cordialità nei confronti degli altri tennisti e di tutte le persone che popolano il Tour.

Andy Roddick: "Novak Djokovic non riceve abbastanza credito per la sua cordialità"

"Ci sono molti tennisti non bravi quanto Rafa, come ho detto anche di Roger in passato, che non cambiano il proprio grip da soli e lasciano gli oggetti sul pavimento prima di andare via.

È una cosa che mi ha assolutamente impazzire. Ricevono un trattamento dal fisioterapista, si alzano e vanno via senza ringraziare. È bello che due dei tre migliori tennisti - ma includo anche Djokovic - si comportino così.

Credo che Djokovic, in realtà, non riceva abbastanza credito per quanto sia amichevole e cordiale con le persone dentro e intorno allo spogliatoio" , ha spiegato lo statunitense nell'ultima puntata del suo podcast Served with Andy Roddick.

"So come si comporta Rafa nello spogliatoio. Sembra non abbia mai avuto una brutta giornata, ma anche quello non gli impedisce di essere cordiale e rispettoso" . Dopo la sorprendente sconiftta subita contro Luca Nardi al BNP Paribas Open, Djokovic ha messo in dubbio la sua partecipazione al Masters 1000 di Miami.

Il serbo ha deciso di prendersi qualche giorno per riflettere sul suo calendario e comunicherà la sua scelta nelle prossime ore.