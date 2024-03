Novak Djokovic ancora a secco di titoli: solo due volte gli è capitato in carriera

© Matthew Stockman/Getty Images

"Di solito a questo punto dell'anno ho vinto o uno Slam o Dubai, non sono abituato a zero titoli". Questo virgolettato di Novak Djokovic espresso in conferenza stampa dopo la sorprendente eliminazione a Indian Wells contro Luca Nardi è eloquente e racconta il momento che sta vivendo.

A quasi 37 anni il fuoriclasse serbo sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua gloriosa carriera. Solo in due occasioni il belgradese non aveva alzato un trofeo prima di Miami dal lontano 2007. Nel 2018 e nel 2022.

La prima delle due date è riconducibile però al grave infortunio al gomito, che lo tenne lontano dai giochi per diversi mesi, impedendogli di prendere parte ai primi eventi della stagione. Nole quell’anno vinse poi a Wimbledon.

La seconda invece, quando gli fu impedito di poter competere in Australia e in America per il mancato vaccino anti covid. In quel caso invece il primo trionfo dell’anno arrivò a Roma.

"Il mio livello è stato pessimo.

Passerò una brutta giornata"

Il 24 volte campione slam ha commentato così in conferenza stampa il suo momento complicato, mettendo in dubbio anche la sua partecipazione nel secondo appuntamente del Sunshine Double, Miami: “Il mio livello è stato pessimo.

Lui passerà una bella giornata; io una giornata davvero brutta. È un risultato negativo per me. Analizzerò la partita per capire cosa avrei potuto fare meglio e andrò avanti. Ormai gioco meno tornei e sono più selettivo nella scelta del calendario.

Quindi non è una bella sensazione uscire così presto. Non giocavo da cinque anni a Indian Wells e ci tenevo a fare bene, ma non era nel mio destino. Prossimo torneo? Per il momento resta Miami, ma dieci minuti fa ero in campo e ho bisogno di prendermi un giorno o due per capire cosa voglio fare. Ho commesso alcuni terribili errori gratuiti", ha concluso.