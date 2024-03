© Matthew Stockman/Getty Images

I tennisti italiani stanno diventando un vero e proprio incubo per Novak Djokovic. Il serbo ha subito una dolorosa sconfitta - la prima contro un lucky loser in un evento Masters 1000 - ai danni di Luca Nardi al terzo turno del BNP Paribas Open.

Il tennista di Pesaro non ha mai nascosto la profonda stima che prova nei confronti di Djokovic - ha il poster del belgradese nella sua camera - ma è sceso in campo senza provare alcun timore reverenziale. Anche nel terzo e decisivo set, Nardi ha dato il massimo senza lasciarsi sopraffare dalle emozioni e dalla posta in palio.

Novak Djokovic, incubo tennisti italiani: l'incredibile statistica

Nardi è diventato il nono tennista azzurro in grado di battere un numero uno del mondo, il sesto a superare Djokovic. Per il serbo le partite contro i giocatori italiani si stanno trasformando in un tabù nell'ultimo anno.

Considerando i risultati conseguiti da Djokovic a partire dagli Australian Open 2023: sono nove i match persi in totale. Cinque delle nove sconfitte sono arrivate contro un esponente del tennis tricolore. Jannik Sinner lo ha battuto nel secondo incontro di Round Robin alle Nitto ATP Finals, in Coppa Davis e a Melbourne. Lorenzo Musetti si è invece imposto al Masters 1000 di Montecarlo e, appunto, Nardi ha trionfato in California.

Del club, escludendo gli italiani, fanno parte anche Dusan Lajovic, Holger Rune, Carlos Alcaraz e Alex de Minaur.

Le sconfitte subite da Djokovic a partire dal 2023

Musetti - Montecarlo

Lajovic - Banja Luka

Rune - Roma

Alcaraz - Wimbledon

Sinner - ATP Finals, Davis Cup e Australian Open

De Minaur - United Cup

Nardi - Indian Wells

Djokovic non ha del tutto confermato la sua presenza al Miami Open e si prenderà qualche giorno per decidere se partecipare o meno al secondo Masters 1000 della stagione.